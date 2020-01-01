Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года ZTE Blade V9 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.3-дюймового Xiaomi Redmi Note 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.