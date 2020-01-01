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ZTE Blade V9 против Xiaomi Redmi Note 9S

ЗТЕ Блэйд V9
ZTE Blade V9
VS
Ксиаоми Редми Ноут 9S
Xiaomi Redmi Note 9S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года ZTE Blade V9 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi Note 9S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Blade V9
  • Весит на 70 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.4 мм уже
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9S
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1820 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 3200 мАч
  • На 0.97" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (577 против 381 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик ZTE Blade V9 и Xiaomi Redmi Note 9S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 78.4% 84.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Blade V9
381 нит
Redmi Note 9S +51%
577 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 151.4 мм 166 мм
Ширина 70.6 мм 77 мм
Толщина 7.5 мм 8.8 мм
Вес 140 граммов 210 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Blade V9
78.4%
Redmi Note 9S +8%
84.5%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Блэйд V9 и Ксиаоми Редми Ноут 9S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 618
Частота GPU 650 МГц 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade V9
н/д
Redmi Note 9S
1764
AnTuTu Benchmark 8
Blade V9
77211
Redmi Note 9S +249%
269528

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 10.0
Оболочка UI MiFavor UI MIUI 12
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 5020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 50 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Blade V9
н/д
Redmi Note 9S
19:12 ч.
Время просмотра видео
Blade V9
н/д
Redmi Note 9S
16:30 ч.
Время разговора (3G)
Blade V9
н/д
Redmi Note 9S
41:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Blade V9 vs Xiaomi Redmi Note 9S
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Omnivision OV16B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 7 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.72 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9S более удачной покупкой.

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