Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года ZTE nubia Red Magic 6 с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco X3 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 860 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.