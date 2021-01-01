Главная > Сравнение смартфонов > Nubia Red Magic 6R vs iPhone 12 Pro Max – что лучше выбрать?

ZTE Nubia Red Magic 6R против Apple iPhone 12 Pro Max

ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6R
VS
Эпл Айфон 12 Про Макс
ZTE Nubia Red Magic 6R
Apple iPhone 12 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 мая 2021 года ZTE Nubia Red Magic 6R с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Nubia Red Magic 6R
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 513 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3687 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • На 25% лучшая автономность (95 vs 76 часов)
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (837 против 593 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем ZTE
  • На 16% выше плотность пикселей (458 vs 395 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nubia Red Magic 6R
vs
iPhone 12 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 87.4%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% 99.4%
ШИМ (PWM) 769 Гц 238 Гц
Время отклика 3.6 мс 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nubia Red Magic 6R
593 нит
iPhone 12 Pro Max +41%
837 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 160.8 мм
Ширина 75.3 мм 78.1 мм
Толщина 7.8 мм 7.4 мм
Вес 186.4 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Серебристый Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6R и Эпл Айфон 12 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Apple A14 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Apple GPU
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI Redmagic 4.0 -
Размер системы из коробки 31 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3687 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (62% за 30 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 1:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nubia Red Magic 6R
10:27 ч.
iPhone 12 Pro Max +38%
14:13 ч.
Время просмотра видео
Nubia Red Magic 6R
12:56 ч.
iPhone 12 Pro Max +21%
15:17 ч.
Время разговора (3G)
Nubia Red Magic 6R +53%
31:26 ч.
iPhone 12 Pro Max
20:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Nubia Red Magic 6R vs Apple iPhone 12 Pro Max
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4290 x 2800
Зум Цифровой Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX590 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4290 x 2800
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nubia Red Magic 6R +13%
92.1 дБ
iPhone 12 Pro Max
81.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, камера, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 12 Pro Max, а если дисплей, производительность и коммуникации – то ZTE Nubia Red Magic 6R.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. nubia Red Magic 6 или Nubia Red Magic 6R
2. Mi 10 Pro или iPhone 12 Pro Max
3. Galaxy S21 Plus или iPhone 12 Pro Max
4. iPhone 12 Pro или iPhone 12 Pro Max
5. iPhone 13 или iPhone 12 Pro Max
6. iPhone 13 Pro Max или iPhone 12 Pro Max

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры