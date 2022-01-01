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ZTE Nubia Red Magic 6s Pro против Xiaomi Black Shark 5 Pro

ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6с Про
VS
Ксиаоми Black Shark 5 Про
ZTE Nubia Red Magic 6s Pro
Xiaomi Black Shark 5 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2021 года ZTE Nubia Red Magic 6s Pro с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, против 6.67-дюймового Xiaomi Black Shark 5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Nubia Red Magic 6s Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5050 против 4650 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 5 Pro
  • На 146% выше максимальная яркость экрана (1290 против 525 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nubia Red Magic 6s Pro
vs
Black Shark 5 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 90 Гц -
Время отклика 2.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Nubia Red Magic 6s Pro
525 нит
Black Shark 5 Pro +146%
1290 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 169.86 мм 163.9 мм
Ширина 77.2 мм 76.5 мм
Толщина 9.8 мм 9.5 мм
Вес 220 граммов 220 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Прозрачный Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 6с Про и Ксиаоми Black Shark 5 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 660 Adreno 730
Частота GPU 840 МГц 818 МГц
FLOPS - ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 18 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 221498 241049
GPU 328894 446381
Memory 152969 231742
UX 175054 174369
Total score 877551 1092534
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Redmagic 4.5 Joy UI 13

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч 4650 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:53 ч. 0:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:07 ч. -
Просмотр видео 13:18 ч. -
Игры 05:27 ч. -
Режим ожидания 109 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Nubia Red Magic 6s Pro vs Xiaomi Black Shark 5 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 12032 x 9024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5312 x 2988
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Март 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Black Shark 5 Pro. У него лучшие дисплей, производительность, программное обеспечение, камера и корпус.

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