Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 февраля 2022 года ZTE nubia Red Magic 7 Pro с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.