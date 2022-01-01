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ZTE nubia Red Magic 7 против Lenovo Legion Y70

ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7
VS
Леново Легион Y70
ZTE nubia Red Magic 7
Lenovo Legion Y70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 февраля 2022 года ZTE nubia Red Magic 7 с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.67-дюймового Lenovo Legion Y70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE nubia Red Magic 7
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Lenovo Legion Y70
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4500 мАч
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
nubia Red Magic 7
vs
Legion Y70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 530 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 700 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 85.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.5% -
ШИМ (PWM) 729 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
nubia Red Magic 7
689 нит
Legion Y70
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 170.5 мм 163.6 мм
Ширина 78.3 мм 77 мм
Толщина 9.5 мм 8 мм
Вес 215 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Черный, Серебристый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
nubia Red Magic 7
83.6%
Legion Y70 +2%
85.3%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7 и Леново Легион Y70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 900 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16, 18 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
nubia Red Magic 7
1043492
Legion Y70 +7%
1112569
CPU 236676 256250
GPU 445234 583822
Memory 175268 188953
UX 176530 177427
Total score 1043492 1112569
3DMark Wild Life Performance
nubia Red Magic 7
10025
Legion Y70 +8%
10822
Stability 86% 93%
Graphics test 60 FPS 64 FPS
Graphics score 10025 10822
PCMark 3.0 score 13523 14329
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Redmagic 5.0 ZUI 14
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5100 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (99% за 30 минут) Да (80% за 34 минут)
Время полной зарядки 0:38 ч. 0:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:09 ч. -
Просмотр видео 10:54 ч. -
Игры 03:49 ч. -
Режим ожидания 89 ч. -
Общая автономность
nubia Red Magic 7
25:00 ч.
Legion Y70
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE nubia Red Magic 7 vs Lenovo Legion Y70
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", OmniVision OV50A
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
- 13 МП
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4624 x 3468
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
nubia Red Magic 7
91.8 дБ
Legion Y70
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Август 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Lenovo Legion Y70, а если звук – то ZTE nubia Red Magic 7.

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