ZTE nubia Red Magic 7 против Samsung Galaxy S21 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 февраля 2022 года ZTE nubia Red Magic 7 с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S21 Plus, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE nubia Red Magic 7
- Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
- Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1242 и 1086 баллов
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 28% лучшая автономность (114 vs 89 часов)
- На 68% выше максимальная яркость экрана (879 против 523 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Камера имеет оптический зум 1.1x
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|165 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|88.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.5%
|98.9%
|ШИМ (PWM)
|729 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|1 мс
|6.2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|170.5 мм
|161.5 мм
|Ширина
|78.3 мм
|75.6 мм
|Толщина
|9.5 мм
|7.8 мм
|Вес
|215 граммов
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Samsung Exynos 2100
|Макс. частота
|3000 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Mali-G78 MP14
|Частота GPU
|818 МГц
|760 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16, 18 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
nubia Red Magic 7 +14%
1242
1086
Geekbench 5 (многоядерный)
nubia Red Magic 7 +11%
3842
3467
|CPU
|243004
|189103
|GPU
|445701
|274155
|Memory
|180772
|137436
|UX
|177869
|131951
|Total score
|1038780
|729981
|Stability
|86%
|67%
|Graphics test
|59 FPS
|33 FPS
|Graphics score
|10010
|5538
|PCMark 3.0 score
|13646
|-
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark (#2 и #59)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|Redmagic 5.0
|One UI 4.0
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|27.2 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (99% за 30 минут)
|Да (54% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:38 ч.
|1:12 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:17 ч.
Galaxy S21 Plus +21%
13:55 ч.
Время просмотра видео
13:48 ч.
Galaxy S21 Plus +37%
18:53 ч.
Время разговора (3G)
25:33 ч.
Galaxy S21 Plus +22%
31:01 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 1.1x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3872 x 2592
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|1/3.24"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
123
Качество видео
Итоговая оценка камеры
116
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.54 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.33 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S21 Plus, а если производительность – то ZTE nubia Red Magic 7.
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