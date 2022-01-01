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ZTE nubia Red Magic 7 против Xiaomi Mi 10 Pro

ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7
VS
Ксиаоми Ми 10 Pro
ZTE nubia Red Magic 7
Xiaomi Mi 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 февраля 2022 года ZTE nubia Red Magic 7 с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE nubia Red Magic 7
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 64% выше максимальная яркость экрана (858 против 523 нит)
  • На 13% лучшая автономность (101 vs 89 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 6.2% выше полезная площадь экрана
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
nubia Red Magic 7
vs
Mi 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 386 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.5% 98.6%
ШИМ (PWM) 729 Гц 373 Гц
Время отклика 1 мс 2.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
nubia Red Magic 7
523 нит
Mi 10 Pro +64%
858 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 170.5 мм 162.6 мм
Ширина 78.3 мм 74.8 мм
Толщина 9.5 мм 9 мм
Вес 215 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
nubia Red Magic 7
83.6%
Mi 10 Pro +7%
89.8%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7 и Ксиаоми Ми 10 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 650
Частота GPU 818 МГц 587 МГц
FLOPS - ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16, 18 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
nubia Red Magic 7 +17%
3842
Mi 10 Pro
3296
AnTuTu Benchmark 9
nubia Red Magic 7 +62%
1038780
Mi 10 Pro
641734
CPU 243004 185205
GPU 445701 215749
Memory 180772 110841
UX 177869 130312
Total score 1038780 641734
3DMark Wild Life Performance
nubia Red Magic 7 +119%
10010
Mi 10 Pro
4561
Stability 86% 99%
Graphics test 59 FPS 27 FPS
Graphics score 10010 4561
PCMark 3.0 score 13646 11615
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0)
Оболочка UI Redmagic 5.0 MIUI 12.5 Enhanced
Размер системы из коробки 21 ГБ 30 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (99% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:38 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
nubia Red Magic 7
11:17 ч.
Mi 10 Pro +20%
13:44 ч.
Время просмотра видео
nubia Red Magic 7
13:48 ч.
Mi 10 Pro +29%
17:44 ч.
Время разговора (3G)
nubia Red Magic 7
25:33 ч.
Mi 10 Pro +3%
26:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE nubia Red Magic 7 vs Xiaomi Mi 10 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 12000 x 9000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 10 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/4.0" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
nubia Red Magic 7 +9%
91.8 дБ
Mi 10 Pro
84.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.69 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник USB Type-C на 3.5 мм
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и звук - выбирайте ZTE nubia Red Magic 7, а если программное обеспечение, автономность и камера – то Xiaomi Mi 10 Pro.

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