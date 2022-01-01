ZTE Nubia Red Magic 7S Pro против Oppo Realme GT2 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2022 года ZTE Nubia Red Magic 7S Pro с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Oppo Realme GT2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Nubia Red Magic 7S Pro
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 6 месяцев новее
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Realme GT2 Pro
- На 36% выше плотность пикселей (526 vs 387 PPI)
- Стабилизация изображения
- На 25% выше максимальная яркость экрана (783 против 627 нит)
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Весит на 46 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3216 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|526 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|700 нит
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|87.1%
|88.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|96.2%
|96.7%
|ШИМ (PWM)
|801 Гц
|367 Гц
|Время отклика
|1 мс
|10 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|166.27 мм
|163.2 мм
|Ширина
|77.1 мм
|74.7 мм
|Толщина
|9.98 мм
|8.2 мм
|Вес
|235 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серый, Серебристый, Желтый
|Черный, Белый, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3190 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|-
|~2236 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12, 16, 18 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1267
1249
Geekbench 5 (многоядерный)
3861
3526
|CPU
|281397
|249768
|GPU
|477344
|448381
|Memory
|200454
|172528
|UX
|178423
|166045
|Total score
|1145199
|1039013
|Stability
|96%
|65%
|Graphics test
|64 FPS
|56 FPS
|Graphics score
|10754
|9440
|PCMark 3.0 score
|-
|12843
Рейтинг AnTuTu 9 (#3 и #22)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|Redmagic 5.5
|Realme UI 3.0
|Размер системы из коробки
|45 ГБ
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 18 минут)
|Да (91% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:41 ч.
|0:40 ч.
|Веб-серфинг
|09:36 ч.
|12:08 ч.
|Просмотр видео
|13:19 ч.
|16:07 ч.
|Игры
|05:13 ч.
|05:27 ч.
|Режим ожидания
|140 ч.
|115 ч.
Рейтинг самых автономных смартфонов (#129 и #88)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|150°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 50 МП + 3 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung S5KGW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A10 (CMOS)
|- 3 МП
- Апертура: f/3.3
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Oppo Realme GT2 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4624 x 3468
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
126
Качество видео
109
Итоговая оценка камеры
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее корпус - выбирайте ZTE Nubia Red Magic 7S Pro, а если дисплей – то Oppo Realme GT2 Pro.
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