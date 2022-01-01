Главная > Сравнение смартфонов > Nubia Red Magic 7S Pro vs 13 Pro – что лучше выбрать?

ZTE Nubia Red Magic 7S Pro против Xiaomi 13 Pro

ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7S Про
VS
Ксиаоми 13 Pro
ZTE Nubia Red Magic 7S Pro
Xiaomi 13 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2022 года ZTE Nubia Red Magic 7S Pro с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.73-дюймового Xiaomi 13 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Nubia Red Magic 7S Pro
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi 13 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3.2x
  • На 35% выше плотность пикселей (522 vs 387 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nubia Red Magic 7S Pro
vs
13 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.73 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 700 нит 1900 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.1% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.2% -
ШИМ (PWM) 801 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Nubia Red Magic 7S Pro
627 нит
13 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 166.27 мм 162.9 мм
Ширина 77.1 мм 74.6 мм
Толщина 9.98 мм 8.4 мм
Вес 235 граммов 229 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Серебристый, Желтый Черный, Синий, Белый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nubia Red Magic 7S Pro
87.1%
13 Pro +3%
89.6%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7S Про и Ксиаоми 13 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3190 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 4 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 6 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 740
Частота GPU 900 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 18 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 3200 МГц 8533 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Nubia Red Magic 7S Pro
1129319
13 Pro +7%
1211336
CPU 281397 -
GPU 477344 -
Memory 200454 -
UX 178423 -
Total score 1129319 1211336
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% -
Graphics test 64 FPS -
Graphics score 10752 -
PCMark 3.0 score 13616 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI Redmagic 5.5 MIUI 14
Размер системы из коробки 45 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4820 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Да (50% за 9 минут)
Время полной зарядки 0:41 ч. 0:21 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:36 ч. -
Просмотр видео 13:19 ч. -
Игры 05:13 ч. -
Режим ожидания 140 ч. -
Общая автономность
Nubia Red Magic 7S Pro
33:28 ч.
13 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Nubia Red Magic 7S Pro vs Xiaomi 13 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50.3 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 -
Зум Цифровой Оптический, 3.2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 115°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung S5KGW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4624 x 3468 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 22 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.7 микрон
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет -
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nubia Red Magic 7S Pro
88.3 дБ
13 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Nubia Red Magic 7S Pro против iPhone 14 Pro Max
2. Nubia Red Magic 7S Pro против nubia Red Magic 7 Pro
3. Nubia Red Magic 7S Pro против Nubia Red Magic 7S
4. 13 Pro против iPhone 13 Pro
5. 13 Pro против iPhone 14 Pro Max
6. 13 Pro против 10 Pro
7. 13 Pro против iPhone 14
8. 13 Pro против Xiaomi 13

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры