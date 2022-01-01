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ZTE Nubia Red Magic 7S Pro против nubia Red Magic 7 Pro

ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7S Про
VS
ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7 Про
ZTE Nubia Red Magic 7S Pro
ZTE nubia Red Magic 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2022 года ZTE Nubia Red Magic 7S Pro с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.8-дюймового ZTE nubia Red Magic 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nubia Red Magic 7S Pro
vs
nubia Red Magic 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.1% 87.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость

Дизайн и корпус

Высота 166.3 мм 166.27 мм
Ширина 77.1 мм 77.1 мм
Толщина 10 мм 9.98 мм
Вес 235 граммов 235 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Серебристый, Желтый Pulsar, Supernova, Obsidian
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7S Про и ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3190 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 900 МГц 818 МГц
FLOPS - ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 18 ГБ 8, 12, 16, 18 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 238766
GPU - 441584
Memory - 180765
UX - 175160
Total score 1123018 1034911
Stability - 93%
Graphics test - 60 FPS
PCMark 3.0 score - 13038
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Redmagic 5.5 Redmagic 5.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 135 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 5 минут) Да (50% за 12 минут)
Время полной зарядки 0:15 ч. 0:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 07:43 ч.
Просмотр видео - 12:19 ч.
Игры - 05:19 ч.
Режим ожидания - 91 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Nubia Red Magic 7S Pro vs ZTE nubia Red Magic 7 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность - выбирайте ZTE Nubia Red Magic 7S Pro, а если корпус – то ZTE nubia Red Magic 7 Pro.

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Сравнения с конкурентами

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6. nubia Red Magic 7 Pro или nubia Red Magic 7
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Мнение пользователей

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