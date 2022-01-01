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ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus против Apple iPhone 13 Pro Max

ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 8 Про Плюс
VS
Эпл Айфон 13 Про Макс
ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus
Apple iPhone 13 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 декабря 2022 года ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus
  • Показывает на 58% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 648 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4352 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем ZTE
  • На 14% выше плотность пикселей (458 vs 400 PPI)
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1737 и 1475 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nubia Red Magic 8 Pro Plus
vs
iPhone 13 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1116 x 2480 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость - 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.1% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика - 8.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 160.8 мм
Ширина 76.4 мм 78.1 мм
Толщина 8.9 мм 7.65 мм
Вес 230 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Прозрачный Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 8 Про Плюс и Эпл Айфон 13 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Apple GPU
Частота GPU - 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 213823
GPU - 317561
Memory - 126792
UX - 136444
Total score 1250320 789976
3DMark Wild Life Performance
Stability - 82%
Graphics test - 56 FPS
Graphics score - 9477
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 15 (С обновлением до iOS 16.1.1)
Оболочка UI Redmagic OS 6 -
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4352 мАч
Мощность зарядки 165 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 6 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:14 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 14:55 ч.
Просмотр видео - 20:14 ч.
Игры - 07:42 ч.
Режим ожидания - 140 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus vs Apple iPhone 13 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* - Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, камера и корпус - выбирайте Apple iPhone 13 Pro Max, а если производительность и коммуникации – то ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus.

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