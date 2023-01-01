Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 декабря 2022 года ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 5.92-дюймового Asus Zenfone 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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