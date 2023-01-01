ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus против Asus Zenfone 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 декабря 2022 года ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 5.92-дюймового Asus Zenfone 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus
- На 0.88" большая диагональ экрана
- Поддерживает более мощную зарядку (165W vs 30W)
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
Причины выбрать Asus Zenfone 10
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Поддержка беспроводной зарядки на
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- На 11% выше плотность пикселей (445 vs 400 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.25 мм уже
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 58 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|5.92 дюймов
|Разрешение
|1116 x 2480 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|445 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1300 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.1%
|84.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|163.88 мм
|146.5 мм
|Ширина
|76.35 мм
|68.1 мм
|Толщина
|9.47 мм
|9.4 мм
|Вес
|230 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Система охлаждения
|Активный вентилятор
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Adreno 740
|Частота GPU
|680 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~3481 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1497
Geekbench 5 (многоядерный)
5149
|CPU
|290498
|272112
|GPU
|575234
|585095
|Memory
|260604
|262797
|UX
|196489
|174153
|Total score
|1330026
|1298997
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|80 FPS
|-
|Graphics score
|13385
|-
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu 9 (#3 и #8)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|8, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|Redmagic OS 6
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4300 мАч
|Макс. мощность зарядки
|165 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 6 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:14 ч.
|1:21 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:59 ч.
|Просмотр видео
|-
|17:17 ч.
|Игры
|-
|04:25 ч.
|Режим ожидания
|-
|104 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung ISOCELL S5KGN5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.5
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|PureCel
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|-
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Июль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 165 Вт
|Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность - выбирайте ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus, а если корпус и звук – то Asus Zenfone 10.
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