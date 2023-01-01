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ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus против Asus Zenfone 10

83 из 100
ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus
VS
81 из 100
Asus Zenfone 10
ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus
Asus Zenfone 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 декабря 2022 года ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 5.92-дюймового Asus Zenfone 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus
  • На 0.88" большая диагональ экрана
  • Поддерживает более мощную зарядку (165W vs 30W)
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
Причины выбрать Asus Zenfone 10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 11% выше плотность пикселей (445 vs 400 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.25 мм уже
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 58 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nubia Red Magic 8 Pro Plus
vs
Zenfone 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.8 дюймов 5.92 дюймов
Разрешение 1116 x 2480 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 445 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1300 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1100 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.1% 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)

Дизайн и корпус

Высота 163.88 мм 146.5 мм
Ширина 76.35 мм 68.1 мм
Толщина 9.47 мм 9.4 мм
Вес 230 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Система охлаждения Активный вентилятор -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus и Asus Zenfone 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 740
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 290498 272112
GPU 575234 585095
Memory 260604 262797
UX 196489 174153
Total score 1330026 1298997
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 80 FPS -
Graphics score 13385 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Redmagic OS 6 -

Батарея

Объем 5000 мАч 4300 мАч
Макс. мощность зарядки 165 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 6 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:14 ч. 1:21 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:59 ч.
Просмотр видео - 17:17 ч.
Игры - 04:25 ч.
Режим ожидания - 104 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus vs Asus Zenfone 10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung ISOCELL S5KGN5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя 1.12 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора PureCel CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 165 Вт Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность - выбирайте ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus, а если корпус и звук – то Asus Zenfone 10.

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