ZTE Nubia Red Magic 8 Pro против Apple iPhone 13 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 декабря 2022 года ZTE Nubia Red Magic 8 Pro с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Nubia Red Magic 8 Pro
- Комплектуется на 1648 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4352 мАч
- Показывает на 56% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем ZTE
- На 14% выше плотность пикселей (458 vs 400 PPI)
- На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1737 и 1487 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1116 x 2480 пикселей
|1284 x 2778 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|-
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|89.1%
|87.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|238 Гц
|Время отклика
|-
|8.5 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|160.8 мм
|Ширина
|76.4 мм
|78.1 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.65 мм
|Вес
|228 граммов
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Прозрачный
|Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 4 + 3)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Apple GPU
|Частота GPU
|-
|1200 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 13 Pro Max +17%
1737
Geekbench 5 (многоядерный)
5058
4664
|CPU
|-
|213823
|GPU
|-
|317561
|Memory
|-
|126792
|UX
|-
|136444
|Total score
|1235747
|789976
|Stability
|-
|82%
|Graphics test
|-
|56 FPS
|Graphics score
|-
|9477
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 15 (С обновлением до iOS 16.1.1)
|Оболочка UI
|Redmagic OS 6
|-
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|4352 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|27 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 14 минут)
|Да (42% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
|1:46 ч.
|Веб-серфинг
|-
|14:55 ч.
|Просмотр видео
|-
|20:14 ч.
|Игры
|-
|07:42 ч.
|Режим ожидания
|-
|140 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- Размер пикселя: 1 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 13 Pro Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте Apple iPhone 13 Pro Max, а если производительность и коммуникации – то ZTE Nubia Red Magic 8 Pro.
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