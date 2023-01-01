ZTE Nubia Red Magic 8 Pro против Samsung Galaxy S20 FE
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 декабря 2022 года ZTE Nubia Red Magic 8 Pro с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy S20 FE, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Nubia Red Magic 8 Pro
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Поддерживает более мощную зарядку (65W vs 25W)
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1116 x 2480 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|407 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|740 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|89.1%
|84.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.7%
|-
|ШИМ (PWM)
|60 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.88 мм
|159.8 мм
|Ширина
|76.35 мм
|74.5 мм
|Толщина
|9.47 мм
|8.4 мм
|Вес
|228 граммов
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Система охлаждения
|Активный вентилятор
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Белый, Синий, Зеленый, Красный, Оранжевый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Samsung Exynos 990
|Макс. частота
|3200 МГц
|2730 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|Кэш L3
|8 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Mali-G77 MP11
|Частота GPU
|680 МГц
|800 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~1126 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1500
911
Geekbench 5 (многоядерный)
5251
3309
|CPU
|290498
|184181
|GPU
|575234
|218153
|Memory
|260604
|113524
|UX
|196489
|129160
|Total score
|1324651
|647684
|Пиковая температура корпуса
|34.2 °C
|-
|Stability
|99%
|60%
|Graphics test
|80 FPS
|22 FPS
|Graphics score
|13385
|3784
|Web score
|-
|9423
|Video editing
|-
|6938
|Photo editing
|-
|29737
|Data manipulation
|-
|9033
|Writing score
|-
|11658
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 10 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|Redmagic OS 6
|One UI 5.0
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|24 ГБ
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|4500 мАч
|Макс. мощность зарядки
|65 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (92% за 30 минут)
|Да (50% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
|1:35 ч.
|Веб-серфинг
|13:43 ч.
|-
|Просмотр видео
|18:16 ч.
|-
|Игры
|05:55 ч.
|-
|Режим ожидания
|123 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung ISOCELL S5KGN5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S20 FE от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|PureCel
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
119
Качество видео
101
Итоговая оценка камеры
115
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|19
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.341 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.447 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 65 Вт
|Да, 15 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ZTE Nubia Red Magic 8 Pro более удачной покупкой.
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