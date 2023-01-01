ZTE Nubia Red Magic 8 Pro против Xiaomi 12 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 декабря 2022 года ZTE Nubia Red Magic 8 Pro с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.73-дюймового Xiaomi 12 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Nubia Red Magic 8 Pro
- На 53% лучшая автономность (39:09 vs 25:40 часов)
- Комплектуется на 1400 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4600 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Смартфон на 1 год новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
- На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1500 и 1247 баллов
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 30% выше плотность пикселей (521 vs 400 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- На 28% выше максимальная яркость экрана (1057 против 825 нит)
- Стабилизация изображения
- Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 65W)
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
82
Производительность
Быстродействие приложений и системы
75
Игры
Возможности в 3D-гейминге
84
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.73 дюймов
|Разрешение
|1116 x 2480 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|521 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|970 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|1500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.1%
|89.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.7%
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|60 Гц
|367 Гц
|Время отклика
|1 мс
|5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.88 мм
|163.6 мм
|Ширина
|76.35 мм
|74.6 мм
|Толщина
|9.47 мм
|8.66 мм
|Вес
|228 граммов
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Система охлаждения
|Активный вентилятор
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Черный, Синий, Зеленый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3200 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|8 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Adreno 730
|Частота GPU
|680 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~2513 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1500
1247
Geekbench 5 (многоядерный)
5251
3915
|CPU
|290498
|224894
|GPU
|575234
|435932
|Memory
|260604
|159561
|UX
|196489
|177347
|Total score
|1324651
|1004895
|Пиковая температура корпуса
|34.2 °C
|41.2 °C
|Stability
|99%
|68%
|Graphics test
|80 FPS
|55 FPS
|Graphics score
|13385
|9302
|Web score
|-
|11824
|Video editing
|-
|7637
|Photo editing
|-
|29183
|Data manipulation
|-
|9393
|Writing score
|-
|14790
Таблица смартфонов в AnTuTu 9 (#5 и #76)
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Оболочка UI
|Redmagic OS 6
|MIUI 13
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|26.5 ГБ
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|4600 мАч
|Макс. мощность зарядки
|65 Вт
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (92% за 30 минут)
|Да (50% за 8 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
|0:21 ч.
|Веб-серфинг
|13:43 ч.
|08:57 ч.
|Просмотр видео
|18:16 ч.
|10:04 ч.
|Игры
|05:55 ч.
|05:05 ч.
|Режим ожидания
|123 ч.
|89 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|1920 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|115°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung ISOCELL S5KGN5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|PureCel
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.14"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
141
Качество видео
111
Итоговая оценка камеры
131
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 65 Вт
|Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры и автономность - выбирайте ZTE Nubia Red Magic 8 Pro, а если дисплей и камера – то Xiaomi 12 Pro.
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