Главная > Сравнение смартфонов > Nubia Red Magic 8S Pro vs ROG Phone 7 Ultimate – что лучше выбрать?

ZTE Nubia Red Magic 8S Pro против Asus ROG Phone 7 Ultimate

83 из 100
ZTE Nubia Red Magic 8S Pro
VS
86 из 100
Asus ROG Phone 7 Ultimate
ZTE Nubia Red Magic 8S Pro
Asus ROG Phone 7 Ultimate

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июня 2023 года ZTE Nubia Red Magic 8S Pro с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 7 Ultimate, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Nubia Red Magic 8S Pro
  • Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus ROG Phone 7 Ultimate
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • На 10% лучшая автономность (43:17 vs 39:18 часов)
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (1102 против 784 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nubia Red Magic 8S Pro
vs
ROG Phone 7 Ultimate

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1116 x 2480 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.4:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.1% 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 513 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nubia Red Magic 8S Pro
784 нит
ROG Phone 7 Ultimate +41%
1102 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.98 мм 173 мм
Ширина 76.35 мм 77 мм
Толщина 9.47 мм 10.3 мм
Вес 228 граммов 246 граммов
Водонепроницаемость Нет IP54
Система охлаждения Активный вентилятор Испарительная камера
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем ZTE Nubia Red Magic 8S Pro и Asus ROG Phone 7 Ultimate в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 740
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 293872
GPU - 578199
Memory - 269185
UX - 204850
Total score - 1358653
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 34.4 °C
Stability - 93%
Graphics test - 80 FPS
Graphics score - 13369
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Redmagic OS 8 -
Размер системы из коробки - 28 ГБ

Батарея

Объем 6000 мАч 6000 мАч
Макс. мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (94% за 30 минут) Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч. 1:02 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:55 ч. 14:08 ч.
Просмотр видео 18:20 ч. 23:09 ч.
Игры 05:39 ч. 06:49 ч.
Режим ожидания 123 ч. 128 ч.
Общая автономность
Nubia Red Magic 8S Pro
39:18 ч.
ROG Phone 7 Ultimate +10%
43:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Nubia Red Magic 8S Pro vs Asus ROG Phone 7 Ultimate
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние - 29 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора - PureCel
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июнь 2023 года Апрель 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 65 Вт Да, 65 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Asus ROG Phone 7 Ultimate. У него лучшие камера, автономность, корпус и звук.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S23 Ultra или Asus ROG Phone 7 Ultimate
2. Apple iPhone 14 Pro Max или Asus ROG Phone 7 Ultimate
3. Apple iPhone 13 Pro Max или Asus ROG Phone 7 Ultimate
4. Honor Magic 5 Ultimate или Asus ROG Phone 7 Ultimate
5. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus или Asus ROG Phone 7 Ultimate
6. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro или Red Magic 8S Pro
7. Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) или ZTE Nubia Red Magic 8S Pro
8. Samsung Galaxy S23 Ultra или ZTE Nubia Red Magic 8S Pro
9. Apple iPhone 14 Pro Max или ZTE Nubia Red Magic 8S Pro
10. OnePlus 11 или ZTE Nubia Red Magic 8S Pro
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры