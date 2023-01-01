ZTE Nubia Z50 Ultra против Honor Magic 5 Ultimate
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 7 марта 2023 года ZTE Nubia Z50 Ultra с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.81-дюймового Honor Magic 5 Ultimate, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Nubia Z50 Ultra
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
Причины выбрать Honor Magic 5 Ultimate
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 5450 против 5000 мАч
- На 15% выше плотность пикселей (460 vs 400 PPI)
- Функция реверсивной зарядки
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.81 дюймов
|Разрешение
|1116 x 2480 пикселей
|1312 x 2848 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.54:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|-
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1500 нит
|1800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|86.1%
|91%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|169.9 мм
|162.9 мм
|Ширина
|76.3 мм
|76.7 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.8 мм
|Вес
|228 граммов
|217 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|-
|Материал рамки
|-
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Черный, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Adreno 740
|Частота GPU
|680 МГц
|680 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Nubia Z50 Ultra +5%
1491
1419
Geekbench 5 (многоядерный)
Nubia Z50 Ultra +12%
5113
4582
|CPU
|261419
|-
|GPU
|579773
|-
|Memory
|245898
|-
|UX
|195143
|-
|Total score
|1281914
|1182947
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark (#7 и #18)
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MyOS 13
|MagicOS 7.1
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5450 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|116°
|122°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 64 МП + 50 МП)
|4 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX758 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5", Sony (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4096 x 3072
|Апертура
|f/2.0
|-
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный пластиковый чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, камера, корпус и звук - выбирайте Honor Magic 5 Ultimate, а если производительность – то ZTE Nubia Z50 Ultra.
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