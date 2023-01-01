Главная > Сравнение смартфонов > Nubia Z50 Ultra vs Redmi K60 Ultra – что лучше выбрать?

ZTE Nubia Z50 Ultra против Xiaomi Redmi K60 Ultra

88 из 100
ZTE Nubia Z50 Ultra
VS
90 из 100
Xiaomi Redmi K60 Ultra
ZTE Nubia Z50 Ultra
Xiaomi Redmi K60 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 марта 2023 года ZTE Nubia Z50 Ultra с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi K60 Ultra, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9200 Plus и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Nubia Z50 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 3x
Причины выбрать Xiaomi Redmi K60 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 80W)
  • На 12% выше плотность пикселей (446 vs 400 PPI)
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nubia Z50 Ultra
vs
Redmi K60 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1116 x 2480 пикселей 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет -
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 2600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 162.15 мм
Ширина 76.3 мм 75.7 мм
Толщина 8.3 мм 8.49 мм
Вес 228 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем ZTE Nubia Z50 Ultra и Xiaomi Redmi K60 Ultra в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 MediaTek Dimensity 9200 Plus
Макс. частота 3200 МГц 3350 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Частота GPU 680 МГц 995 МГц
FLOPS ~3481.6 Гфлопс ~4202.8 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 261419 -
GPU 579773 -
Memory 245898 -
UX 195143 -
Total score 1273288 -
3DMark Wild Life Performance
Nubia Z50 Ultra +17%
13456
Redmi K60 Ultra
11532
Stability 89% -
Graphics test 80 FPS 68 FPS
Graphics score 13456 11532
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 12, 16, 24 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Частота памяти - 4266 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MyOS 13 MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки - 0:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Nubia Z50 Ultra vs Xiaomi Redmi K60 Ultra
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 -
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 116° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 64 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2023 года Август 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi K60 Ultra. У него лучшие дисплей, производительность, программное обеспечение, корпус и звук.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 14 Pro Max vs Redmi K60 Ultra
2. Galaxy S23 Ultra vs Redmi K60 Ultra
3. Redmi K50 Ultra vs Redmi K60 Ultra
4. 13 Ultra vs Redmi K60 Ultra
5. iPhone 13 Pro Max vs Redmi K60 Ultra
6. Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) vs Nubia Z50 Ultra
7. Galaxy S23 Ultra vs Nubia Z50 Ultra
8. iPhone 14 Pro vs Nubia Z50 Ultra
9. OnePlus 11 vs Nubia Z50 Ultra
10. 13 Pro vs Nubia Z50 Ultra
Сравнить другие смартфоны (1200+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры