Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 марта 2023 года ZTE Nubia Z50 Ultra с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi K60 Ultra, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9200 Plus и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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