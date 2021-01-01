Смартфоны на HiSilicon Kirin 9000
Список всех смартфонов на процессоре HiSilicon Kirin 9000 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 88 из 100
- Android 10.0, EMUI 11
- 6.76" OLED дисплей (1344 x 2772)
- Kirin 9000 5G, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 50 МП, передняя 13 МП
- 4400 мАч
Экран
88
Камера
88
Производительность
94
Автономность
85
Цена: от 83927 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 88 из 100
- Android 10.0, EMUI 11
- 6.76" OLED дисплей (1344 x 2772)
- Kirin 9000 5G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 50 МП, передняя 13 МП
- 4400 мАч
Экран
87
Камера
88
Производительность
96
Автономность
80