Смартфоны на HiSilicon Kirin 970
Список всех смартфонов на процессоре HiSilicon Kirin 970 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 18389 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 209233 балла
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, EMUI 10
- 6.1" OLED дисплей (1080 x 2240)
- HiSilicon Kirin 970, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 4000 мАч
Экран
65
Камера
72
Производительность
49
Автономность
72
Цена: от 17415 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 208112 баллов
Общая оценка: 63 из 100
- Android 8.1, EMUI 8.2
- 6.95" AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- HiSilicon Kirin 970, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 13 МП
- 4900 мАч
Экран
65
Камера
50
Производительность
57
Автономность
89
Цена: от 19373 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 209745 баллов
Общая оценка: 61 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
- HiSilicon Kirin 970, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 25 МП
- 3750 мАч
Экран
65
Камера
58
Производительность
52
Автономность
75
#4
Цена: от 27674 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 207833 балла
Общая оценка: 61 из 100
- Android 9.0, EMUI 9.1
- 5.8" IPS LCD дисплей (1080 x 2240)
- HiSilicon Kirin 970, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 24 МП
- 3400 мАч
Экран
63
Камера
65
Производительность
48
Автономность
64
Цена: от 13837 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 213454 балла
Общая оценка: 60 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 970, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 24 МП
- 3750 мАч
Экран
61
Камера
55
Производительность
49
Автономность
75
Цена: от 29715 р.
Вышел: около 3 лет назад
AnTuTu: 212383 балла
Общая оценка: 60 из 100
- Android 9.0, EMUI 10
- 5.9" IPS LCD дисплей (1440 x 2560)
- HiSilicon Kirin 970, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
65
Камера
61
Производительность
47
Автономность
70
Цена: от 23879 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 214054 балла
Общая оценка: 58 из 100
- Android 10.0, EMUI 9.1
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- HiSilicon Kirin 970, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 24 МП
- 3400 мАч
Экран
60
Камера
54
Производительность
48
Автономность
63