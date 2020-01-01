Смартфоны на HiSilicon Kirin 980
Список всех смартфонов на процессоре HiSilicon Kirin 980 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 43449 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 298734 балла
Общая оценка: 75 из 100
- Android 10, EMUI 10
- 6.47" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
71
Камера
82
Производительность
66
Автономность
84
Цена: от 25624 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 304984 балла
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10, 10.1
- 7.2" OLED дисплей (1080 x 2240)
- HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 5000 мАч
Экран
67
Камера
73
Производительность
74
Автономность
85
Цена: от 54417 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 274954 балла
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.39" OLED дисплей (1440 x 3120)
- HiSilicon Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 4200 мАч
Экран
78
Камера
72
Производительность
71
Автономность
78
Цена: от 153740 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 305844 балла
Общая оценка: 73 из 100
- Android 10, EMUI 10
- 6.6" OLED дисплей (1148 x 2480)
- HiSilicon Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 0 МП
- 4500 мАч
Экран
68
Камера
70
Производительность
74
Автономность
84
#5
Цена: от 31539 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 291034 балла
Общая оценка: 73 из 100
- Android 10, EMUI 10
- 6.1" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 3650 мАч
Экран
72
Камера
74
Производительность
72
Автономность
69
Цена: от 30740 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 310199 баллов
Общая оценка: 71 из 100
- Android 10, Magic 3.1
- 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Экран
64
Камера
71
Производительность
74
Автономность
78
Цена: от 25102 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 335981 балл
Общая оценка: 69 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3750 мАч
Экран
65
Камера
65
Производительность
73
Автономность
75
Цена: от 25615 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 235021 балл
Общая оценка: 69 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.39" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3500 мАч
Экран
66
Камера
70
Производительность
72
Автономность
72
Цена: от 25584 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 273475 баллов
Общая оценка: 70 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
- HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 24 МП
- 4000 мАч
Экран
67
Камера
66
Производительность
69
Автономность
75
#10
Цена: от 25615 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 309322 балла
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10, Magic 3.1
- 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3750 мАч
Экран
64
Камера
64
Производительность
71
Автономность
72
Цена: от 16600 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 298093 балла
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10, Magic UI 3.1
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
- HiSilicon Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 25 МП
- 4000 мАч
Экран
62
Камера
62
Производительность
72
Автономность
74