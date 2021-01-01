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Смартфоны на MediaTek Dimensity 800U

Список всех смартфонов на процессоре MediaTek Dimensity 800U с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

Oppo Realme Q2 Pro
Характеристики Oppo Realme Q2 Pro
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Dimensity 800U 5G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4300 мАч
Экран
73
Камера
63
Производительность
83
Автономность
74
Подробные характеристики
#2

Oppo Realme 7 5G
Характеристики Oppo Realme 7 5G
Цена: от 19474 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Dimensity 800U, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
Экран
81
Камера
62
Производительность
61
Автономность
87
Подробные характеристики
#3

Oppo Realme Q2
Характеристики Oppo Realme Q2
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 69 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Dimensity 800U 5G, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
Экран
82
Камера
61
Производительность
61
Автономность
82
Подробные характеристики
#4

Xiaomi Redmi Note 9T
Характеристики Xiaomi Redmi Note 9T
Цена: от 18440 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Dimensity 800U, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5000 мАч
Экран
67
Камера
58
Производительность
57
Автономность
83
Подробные характеристики
#5

Oppo Realme V15
Характеристики Oppo Realme V15
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 66 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Dimensity 800U 5G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4310 мАч
Экран
74
Камера
59
Производительность
61
Автономность
74
Подробные характеристики
#6

Oppo Realme X7
Характеристики Oppo Realme X7
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 66 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.4" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Dimensity 800U 5G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4300 мАч
Экран
73
Камера
61
Производительность
60
Автономность
74
Подробные характеристики
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