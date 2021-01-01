Смартфоны на MediaTek Dimensity 800U
Список всех смартфонов на процессоре MediaTek Dimensity 800U с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 72 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Dimensity 800U 5G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4300 мАч
Экран
73
Камера
63
Производительность
83
Автономность
74
Цена: от 19474 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 71 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Dimensity 800U, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
Экран
81
Камера
62
Производительность
61
Автономность
87
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 69 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Dimensity 800U 5G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
Экран
82
Камера
61
Производительность
61
Автономность
82
Цена: от 18440 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Dimensity 800U, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5000 мАч
Экран
67
Камера
58
Производительность
57
Автономность
83
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 66 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Dimensity 800U 5G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4310 мАч
Экран
74
Камера
59
Производительность
61
Автономность
74
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 66 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.4" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Dimensity 800U 5G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4300 мАч
Экран
73
Камера
61
Производительность
60
Автономность
74