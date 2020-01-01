Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 439
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 439 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 12279 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 85382 балла
Общая оценка: 53 из 100
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
57
Камера
50
Производительность
23
Автономность
91
Цена: от 8702 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 77784 балла
Общая оценка: 51 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
55
Камера
46
Производительность
22
Автономность
91
Цена: от 10199 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 76987 баллов
Общая оценка: 50 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 5.7" PLS TFT дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Экран
60
Камера
48
Производительность
22
Автономность
69
Цена: от 10240 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 68923 балла
Общая оценка: 49 из 100
- Android 9.0, Funtouch 9.1
- 6.35" IPS LCD дисплей (720 x 1544)
- Qualcomm Snapdragon 439, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
55
Камера
48
Производительность
22
Автономность
81
Цена: от 6615 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 70982 балла
Общая оценка: 46 из 100
- Android 10.0, One UI 2
- 5.7" TFT LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Экран
57
Камера
46
Производительность
21
Автономность
56
Цена: от 6652 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 76174 балла
Общая оценка: 47 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Qualcomm Snapdragon 439, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Экран
57
Камера
42
Производительность
22
Автономность
69
#7
Цена: от 13315 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 80911 баллов
Общая оценка: 46 из 100
- Android 8.1, Funtouch 4.5
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 20 МП
- 4030 мАч
Экран
53
Камера
48
Производительность
24
Автономность
69
#8
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 77790 баллов
Общая оценка: 45 из 100
- Android 10, Android One
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Экран
55
Камера
46
Производительность
20
Автономность
56