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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 450

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 450 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

Samsung Galaxy A02s
Характеристики Samsung Galaxy A02s
Цена: от 10752 р.
Ожидаемая дата выхода: 1 января 2021
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 10.0,
  • 6.5" TFT LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
Экран
62
Камера
51
Производительность
26
Автономность
91
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy M11
Характеристики Samsung Galaxy M11
Цена: от 11357 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 71548 баллов
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 10.0, One UI 2.0
  • 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
58
Камера
55
Производительность
22
Автономность
91
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy A11
Характеристики Samsung Galaxy A11
Цена: от 9533 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 74014 баллов
Общая оценка: 54 из 100
  • Android 10.0, One UI 2.0
  • 6.4" TFT LCD дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
57
Камера
55
Производительность
25
Автономность
78
Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy A20s
Характеристики Samsung Galaxy A20s
Цена: от 13324 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 79120 баллов
Общая оценка: 52 из 100
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
56
Камера
53
Производительность
24
Автономность
78
Подробные характеристики
#5

Samsung Galaxy A6 Plus
Характеристики Samsung Galaxy A6 Plus
Цена: от 10547 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 57899 баллов
Общая оценка: 49 из 100
  • Android 9.0, One UI
  • 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 24 МП
  • 3500 мАч
Экран
63
Камера
51
Производительность
21
Автономность
71
Подробные характеристики
#6

Huawei Y7 Pro (2019)
Характеристики Huawei Y7 Pro (2019)
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 61980 баллов
Общая оценка: 48 из 100
  • Android 8.1, EMUI 8.2
  • 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
55
Камера
50
Производительность
23
Автономность
69
Подробные характеристики
#7

Oppo A3s
Характеристики Oppo A3s
Цена: от 9215 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 64177 баллов
Общая оценка: 48 из 100
  • Android 8.1, ColorOS 5.1
  • 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4230 мАч
Экран
60
Камера
45
Производительность
27
Автономность
72
Подробные характеристики
#8

Oppo Realme 2
Характеристики Oppo Realme 2
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 75640 баллов
Общая оценка: 48 из 100
  • Android 9.0, Color OS 5.1
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4230 мАч
Экран
51
Камера
45
Производительность
26
Автономность
81
Подробные характеристики
#9

Oppo A7
Характеристики Oppo A7
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 56577 баллов
Общая оценка: 47 из 100
  • Android 8.1, ColorOS 5.2
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 16 МП
  • 4230 мАч
Экран
53
Камера
47
Производительность
25
Автономность
72
Подробные характеристики
#10

Vivo V9 Youth
Характеристики Vivo V9 Youth
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 76510 баллов
Общая оценка: 47 из 100
  • Android 8.1, Funtouch 4
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3260 мАч
Экран
59
Камера
49
Производительность
27
Автономность
59
Подробные характеристики
#11

Huawei Y7 Prime (2019)
Характеристики Huawei Y7 Prime (2019)
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 73984 балла
Общая оценка: 47 из 100
  • Android 8.1, EMUI 8.2
  • 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
53
Камера
50
Производительность
23
Автономность
69
Подробные характеристики
#12

Huawei Y7 (2019)
Характеристики Huawei Y7 (2019)
Цена: от 9727 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 73457 баллов
Общая оценка: 47 из 100
  • Android 8.1, EMUI 8.2
  • 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
53
Камера
46
Производительность
26
Автономность
69
Подробные характеристики
#13

Oppo A5
Характеристики Oppo A5
Цена: от 8707 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 77086 баллов
Общая оценка: 46 из 100
  • Android 8.1, ColorOS 5.1
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4230 мАч
Экран
52
Камера
44
Производительность
26
Автономность
72
Подробные характеристики
#14

Samsung Galaxy J8
Характеристики Samsung Galaxy J8
Цена: от 9727 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 57838 баллов
Общая оценка: 47 из 100
  • Android 9.0, One UI 2.0
  • 6" Super AMOLED дисплей (720 x 1480)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
Экран
55
Камера
51
Производительность
22
Автономность
63
Подробные характеристики
#15

ZTE Blade V9
Характеристики ZTE Blade V9
Цена: от 7170 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 57831 балл
Общая оценка: 45 из 100
  • Android 8.1, MiFavor UI
  • 5.7" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 8 МП
  • 3200 мАч
Экран
57
Камера
48
Производительность
21
Автономность
59
Подробные характеристики
#16

Huawei Honor 8A Pro
Характеристики Huawei Honor 8A Pro
Цена: от 8795 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 87122 балла
Общая оценка: 46 из 100
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio P35, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3020 мАч
Экран
55
Камера
45
Производительность
26
Автономность
56
Подробные характеристики
#17

Huawei Honor 7C
Характеристики Huawei Honor 7C
Цена: от 7985 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 61987 баллов
Общая оценка: 44 из 100
  • Android 8.0, EMUI 8
  • 5.99" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
Экран
49
Камера
45
Производительность
22
Автономность
56
Подробные характеристики
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