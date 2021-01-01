Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 450
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 450 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 10752 р.
Ожидаемая дата выхода: 1 января 2021
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10.0,
- 6.5" TFT LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
Экран
62
Камера
51
Производительность
26
Автономность
91
Цена: от 11357 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 71548 баллов
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
58
Камера
55
Производительность
22
Автономность
91
Цена: от 9533 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 74014 баллов
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" TFT LCD дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
57
Камера
55
Производительность
25
Автономность
78
Цена: от 13324 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 79120 баллов
Общая оценка: 52 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
56
Камера
53
Производительность
24
Автономность
78
Цена: от 10547 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 57899 баллов
Общая оценка: 49 из 100
- Android 9.0, One UI
- 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 24 МП
- 3500 мАч
Экран
63
Камера
51
Производительность
21
Автономность
71
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 61980 баллов
Общая оценка: 48 из 100
- Android 8.1, EMUI 8.2
- 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
55
Камера
50
Производительность
23
Автономность
69
#7
Цена: от 9215 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 64177 баллов
Общая оценка: 48 из 100
- Android 8.1, ColorOS 5.1
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 450, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4230 мАч
Экран
60
Камера
45
Производительность
27
Автономность
72
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 75640 баллов
Общая оценка: 48 из 100
- Android 9.0, Color OS 5.1
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4230 мАч
Экран
51
Камера
45
Производительность
26
Автономность
81
#9
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 56577 баллов
Общая оценка: 47 из 100
- Android 8.1, ColorOS 5.2
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 16 МП
- 4230 мАч
Экран
53
Камера
47
Производительность
25
Автономность
72
#10
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 76510 баллов
Общая оценка: 47 из 100
- Android 8.1, Funtouch 4
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3260 мАч
Экран
59
Камера
49
Производительность
27
Автономность
59
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 73984 балла
Общая оценка: 47 из 100
- Android 8.1, EMUI 8.2
- 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
53
Камера
50
Производительность
23
Автономность
69
#12
Цена: от 9727 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 73457 баллов
Общая оценка: 47 из 100
- Android 8.1, EMUI 8.2
- 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
53
Камера
46
Производительность
26
Автономность
69
#13
Цена: от 8707 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 77086 баллов
Общая оценка: 46 из 100
- Android 8.1, ColorOS 5.1
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4230 мАч
Экран
52
Камера
44
Производительность
26
Автономность
72
Цена: от 9727 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 57838 баллов
Общая оценка: 47 из 100
- Android 9.0, One UI 2.0
- 6" Super AMOLED дисплей (720 x 1480)
- Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Экран
55
Камера
51
Производительность
22
Автономность
63
#15
Цена: от 7170 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 57831 балл
Общая оценка: 45 из 100
- Android 8.1, MiFavor UI
- 5.7" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 8 МП
- 3200 мАч
Экран
57
Камера
48
Производительность
21
Автономность
59
Цена: от 8795 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 87122 балла
Общая оценка: 46 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio P35, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3020 мАч
Экран
55
Камера
45
Производительность
26
Автономность
56
#17
Цена: от 7985 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 61987 баллов
Общая оценка: 44 из 100
- Android 8.0, EMUI 8
- 5.99" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Экран
49
Камера
45
Производительность
22
Автономность
56