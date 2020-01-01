Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 632
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 632 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 16385 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 107845 баллов
Общая оценка: 51 из 100
- Android 9.0, Stock Android
- 6.24" IPS LCD дисплей (1080 x 2270)
- Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Экран
62
Камера
50
Производительность
34
Автономность
58
#2
Цена: от 9215 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 103987 баллов
Общая оценка: 51 из 100
- Android 8.1, Flyme UI 7.3
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3600 мАч
Экран
60
Камера
47
Производительность
31
Автономность
73
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 103443 балла
Общая оценка: 50 из 100
- Android 9.0, MIUI 11
- 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Экран
54
Камера
49
Производительность
30
Автономность
69
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 97834 балла
Общая оценка: 50 из 100
- Android 10, Stock Android
- 5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1512)
- Qualcomm Snapdragon 632, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Экран
57
Камера
46
Производительность
32
Автономность
67
Цена: от 9522 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 98818 баллов
Общая оценка: 49 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
56
Камера
47
Производительность
27
Автономность
69
Цена: от 10035 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 105098 баллов
Общая оценка: 50 из 100
- Android 8.1, EMUI 8.2
- 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
53
Камера
48
Производительность
33
Автономность
69