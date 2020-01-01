Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 660
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 660 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 16390 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 148221 балл
Общая оценка: 62 из 100
- Android 9.0, One UI
- 6.3" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 24 МП, передняя 24 МП
- 3800 мАч
Экран
67
Камера
69
Производительность
41
Автономность
70
#2
Цена: от 17927 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 143284 балла
Общая оценка: 58 из 100
- Android 10, Android One
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 3500 мАч
Экран
67
Камера
61
Производительность
38
Автономность
58
#3
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 142882 балла
Общая оценка: 58 из 100
- Android 9.0, Android One
- 6.39" IPS LCD дисплей (1080 x 2246)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Экран
62
Камера
59
Производительность
39
Автономность
72
Цена: от 10332 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 132987 баллов
Общая оценка: 58 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Экран
62
Камера
51
Производительность
38
Автономность
78
#5
Цена: от 14341 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 148984 балла
Общая оценка: 56 из 100
- Android 10, Android One
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3800 мАч
Экран
59
Камера
52
Производительность
44
Автономность
69
Цена: от 13238 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 141538 баллов
Общая оценка: 57 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 24 МП
- 3350 мАч
Экран
61
Камера
52
Производительность
40
Автономность
64
Цена: от 4910 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 114344 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Экран
56
Камера
58
Производительность
37
Автономность
72
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 124322 балла
Общая оценка: 54 из 100
- Android 9.0, Zen UI 5.0
- 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 13 МП
- 5000 мАч
Экран
61
Камера
52
Производительность
33
Автономность
81
#9
Цена: от 8190 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 130172 балла
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10, Android One
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3010 мАч
Экран
59
Камера
52
Производительность
36
Автономность
59
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 116483 балла
Общая оценка: 53 из 100
- Android 8.0, Experience UI
- 6" PLS TFT дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 12 МП
- 3300 мАч
Экран
61
Камера
51
Производительность
39
Автономность
60