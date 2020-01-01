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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 660

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 660 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

Samsung Galaxy A9 (2018)
Характеристики Samsung Galaxy A9 (2018)
Цена: от 16390 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 148221 балл
Общая оценка: 62 из 100
  • Android 9.0, One UI
  • 6.3" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
  • Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 24 МП, передняя 24 МП
  • 3800 мАч
Экран
67
Камера
69
Производительность
41
Автономность
70
Подробные характеристики
#2

Nokia 7.2
Характеристики Nokia 7.2
Цена: от 17927 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 143284 балла
Общая оценка: 58 из 100
  • Android 10, Android One
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 3500 мАч
Экран
67
Камера
61
Производительность
38
Автономность
58
Подробные характеристики
#3

Nokia X71
Характеристики Nokia X71
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 142882 балла
Общая оценка: 58 из 100
  • Android 9.0, Android One
  • 6.39" IPS LCD дисплей (1080 x 2246)
  • Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
Экран
62
Камера
59
Производительность
39
Автономность
72
Подробные характеристики
#4

Xiaomi Redmi Note 7
Характеристики Xiaomi Redmi Note 7
Цена: от 10332 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 132987 баллов
Общая оценка: 58 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
Экран
62
Камера
51
Производительность
38
Автономность
78
Подробные характеристики
#5

Nokia 7 Plus
Характеристики Nokia 7 Plus
Цена: от 14341 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 148984 балла
Общая оценка: 56 из 100
  • Android 10, Android One
  • 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 16 МП
  • 3800 мАч
Экран
59
Камера
52
Производительность
44
Автономность
69
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Mi 8 Lite
Характеристики Xiaomi Mi 8 Lite
Цена: от 13238 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 141538 баллов
Общая оценка: 57 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 24 МП
  • 3350 мАч
Экран
61
Камера
52
Производительность
40
Автономность
64
Подробные характеристики
#7

Xiaomi Mi Note 3
Характеристики Xiaomi Mi Note 3
Цена: от 4910 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 114344 балла
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
Экран
56
Камера
58
Производительность
37
Автономность
72
Подробные характеристики
#8

ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL
Характеристики ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 124322 балла
Общая оценка: 54 из 100
  • Android 9.0, Zen UI 5.0
  • 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 13 МП
  • 5000 мАч
Экран
61
Камера
52
Производительность
33
Автономность
81
Подробные характеристики
#9

Xiaomi Mi A2
Характеристики Xiaomi Mi A2
Цена: от 8190 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 130172 балла
Общая оценка: 54 из 100
  • Android 10, Android One
  • 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3010 мАч
Экран
59
Камера
52
Производительность
36
Автономность
59
Подробные характеристики
#10

Samsung Galaxy A6s
Характеристики Samsung Galaxy A6s
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 116483 балла
Общая оценка: 53 из 100
  • Android 8.0, Experience UI
  • 6" PLS TFT дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 12 МП
  • 3300 мАч
Экран
61
Камера
51
Производительность
39
Автономность
60
Подробные характеристики
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