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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 665

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

Vivo V19 Neo
Характеристики Vivo V19 Neo
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 166024 балла
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 10, Funtouch 10
  • 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
72
Камера
64
Производительность
55
Автономность
84
Подробные характеристики
#2

Vivo V20 SE
Характеристики Vivo V20 SE
Цена: от 19972 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 141574 балла
Общая оценка: 65 из 100
  • Android 10, Funtouch OS 11
  • 6.44" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4100 мАч
Экран
74
Камера
68
Производительность
42
Автономность
79
Подробные характеристики
#3

Vivo V19
Характеристики Vivo V19
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 141732 балла
Общая оценка: 65 из 100
  • Android 10, Funtouch 10
  • 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
77
Камера
64
Производительность
44
Автономность
84
Подробные характеристики
#4

Oppo A72
Характеристики Oppo A72
Цена: от 16799 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 141546 баллов
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, ColorOS 7.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
Экран
67
Камера
63
Производительность
40
Автономность
91
Подробные характеристики
#5

Oppo A52
Характеристики Oppo A52
Цена: от 12609 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 141024 балла
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10.0, ColorOS 7.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
67
Камера
59
Производительность
41
Автономность
91
Подробные характеристики
#6

Oppo A9 (2020)
Характеристики Oppo A9 (2020)
Цена: от 16390 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 146783 балла
Общая оценка: 63 из 100
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
Экран
56
Камера
65
Производительность
41
Автономность
91
Подробные характеристики
#7

Sony Xperia 10 II
Характеристики Sony Xperia 10 II
Цена: от 30207 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 136762 балла
Общая оценка: 62 из 100
  • Android 10.0,
  • 6" OLED дисплей (1080 x 2520)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3600 мАч
Экран
74
Камера
57
Производительность
41
Автономность
71
Подробные характеристики
#8

Vivo V17
Характеристики Vivo V17
Цена: от 16909 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 140124 балла
Общая оценка: 62 из 100
  • Android 9.0, Funtouch 9.2
  • 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
68
Камера
63
Производительность
42
Автономность
84
Подробные характеристики
#9

Xiaomi Redmi Note 8
Характеристики Xiaomi Redmi Note 8
Цена: от 13325 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 143122 балла
Общая оценка: 62 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
Экран
66
Камера
62
Производительность
40
Автономность
78
Подробные характеристики
#10

Vivo Y50
Характеристики Vivo Y50
Вышел: 6 месяцев назад
AnTuTu: 141082 балла
Общая оценка: 61 из 100
  • Android 10.0, Funtouch 10.0
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
Экран
68
Камера
59
Производительность
40
Автономность
91
Подробные характеристики
#11

Xiaomi Redmi Note 8T
Характеристики Xiaomi Redmi Note 8T
Цена: от 14473 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 143201 балл
Общая оценка: 61 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
Экран
66
Камера
62
Производительность
38
Автономность
78
Подробные характеристики
#12

Xiaomi Mi A3
Характеристики Xiaomi Mi A3
Цена: от 12802 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 170112 баллов
Общая оценка: 60 из 100
  • Android 10, Android One
  • 6.01" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4030 мАч
Экран
58
Камера
63
Производительность
41
Автономность
79
Подробные характеристики
#13

Oppo Realme 5s
Характеристики Oppo Realme 5s
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 143982 балла
Общая оценка: 60 из 100
  • Android 10, ColorOS 6
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5000 мАч
Экран
57
Камера
62
Производительность
38
Автономность
89
Подробные характеристики
#14

Oppo A5 (2020)
Характеристики Oppo A5 (2020)
Цена: от 13315 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 140743 балла
Общая оценка: 60 из 100
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
56
Камера
58
Производительность
40
Автономность
81
Подробные характеристики
#15

Xiaomi Mi A3 Lite
Характеристики Xiaomi Mi A3 Lite
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 130121 балл
Общая оценка: 60 из 100
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 6.01" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4030 мАч
Экран
58
Камера
68
Производительность
37
Автономность
79
Подробные характеристики
#16

Oppo Realme 5i
Характеристики Oppo Realme 5i
Вышел: 12 месяцев назад
AnTuTu: 134543 балла
Общая оценка: 58 из 100
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.52" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
58
Камера
59
Производительность
39
Автономность
81
Подробные характеристики
#17

Oppo Realme 5
Характеристики Oppo Realme 5
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 139543 балла
Общая оценка: 59 из 100
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 13 МП
  • 5000 мАч
Экран
56
Камера
60
Производительность
39
Автономность
89
Подробные характеристики
#18

Nokia 5.3
Характеристики Nokia 5.3
Цена: от 12390 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 139787 баллов
Общая оценка: 57 из 100
  • Android 10.0, Android One
  • 6.55" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
58
Камера
59
Производительность
37
Автономность
69
Подробные характеристики
#19

Huawei P8 Lite 2017
Характеристики Huawei P8 Lite 2017
Цена: от 15887 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 56981 балл
Общая оценка: 42 из 100
  • Android 8.0, EMUI 9
  • 5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • MediaTek MT6735, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 2500 мАч
Экран
56
Камера
38
Производительность
29
Автономность
50
Подробные характеристики
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