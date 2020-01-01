Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 665
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
#1
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 166024 балла
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10, Funtouch 10
- 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
72
Камера
64
Производительность
55
Автономность
84
#2
Цена: от 19972 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 141574 балла
Общая оценка: 65 из 100
- Android 10, Funtouch OS 11
- 6.44" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4100 мАч
Экран
74
Камера
68
Производительность
42
Автономность
79
#3
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 141732 балла
Общая оценка: 65 из 100
- Android 10, Funtouch 10
- 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
77
Камера
64
Производительность
44
Автономность
84
#4
Цена: от 16799 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 141546 баллов
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, ColorOS 7.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
Экран
67
Камера
63
Производительность
40
Автономность
91
#5
Цена: от 12609 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 141024 балла
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10.0, ColorOS 7.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
67
Камера
59
Производительность
41
Автономность
91
Цена: от 16390 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 146783 балла
Общая оценка: 63 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
Экран
56
Камера
65
Производительность
41
Автономность
91
Цена: от 30207 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 136762 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10.0,
- 6" OLED дисплей (1080 x 2520)
- Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3600 мАч
Экран
74
Камера
57
Производительность
41
Автономность
71
#8
Цена: от 16909 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 140124 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 9.0, Funtouch 9.2
- 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
68
Камера
63
Производительность
42
Автономность
84
Цена: от 13325 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 143122 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Экран
66
Камера
62
Производительность
40
Автономность
78
#10
Вышел: 6 месяцев назад
AnTuTu: 141082 балла
Общая оценка: 61 из 100
- Android 10.0, Funtouch 10.0
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
Экран
68
Камера
59
Производительность
40
Автономность
91
Цена: от 14473 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 143201 балл
Общая оценка: 61 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Экран
66
Камера
62
Производительность
38
Автономность
78
#12
Цена: от 12802 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 170112 баллов
Общая оценка: 60 из 100
- Android 10, Android One
- 6.01" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 665, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4030 мАч
Экран
58
Камера
63
Производительность
41
Автономность
79
#13
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 143982 балла
Общая оценка: 60 из 100
- Android 10, ColorOS 6
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5000 мАч
Экран
57
Камера
62
Производительность
38
Автономность
89
#14
Цена: от 13315 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 140743 балла
Общая оценка: 60 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
56
Камера
58
Производительность
40
Автономность
81
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 130121 балл
Общая оценка: 60 из 100
- Android 9.0, MIUI 11
- 6.01" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 665, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4030 мАч
Экран
58
Камера
68
Производительность
37
Автономность
79
#16
Вышел: 12 месяцев назад
AnTuTu: 134543 балла
Общая оценка: 58 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.52" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
58
Камера
59
Производительность
39
Автономность
81
#17
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 139543 балла
Общая оценка: 59 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 13 МП
- 5000 мАч
Экран
56
Камера
60
Производительность
39
Автономность
89
#18
Цена: от 12390 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 139787 баллов
Общая оценка: 57 из 100
- Android 10.0, Android One
- 6.55" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
58
Камера
59
Производительность
37
Автономность
69
Цена: от 15887 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 56981 балл
Общая оценка: 42 из 100
- Android 8.0, EMUI 9
- 5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6735, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 2500 мАч
Экран
56
Камера
38
Производительность
29
Автономность
50