Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 675
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 675 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 25822 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 170122 балла
Общая оценка: 65 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
69
Камера
68
Производительность
46
Автономность
82
#2
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 189983 балла
Общая оценка: 64 из 100
- Android 9.0, Funtouch 9.1
- 6.44" Super AMOLED дисплей (1080 x 2432)
- Qualcomm Snapdragon 675, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4100 мАч
Экран
68
Камера
65
Производительность
49
Автономность
81
Цена: от 24087 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 171322 балла
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
69
Камера
61
Производительность
47
Автономность
82
#4
Цена: от 20490 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 177823 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 9.0, Flyme UI
- 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
- Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
65
Камера
60
Производительность
48
Автономность
78
#5
Цена: от 25830 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 180189 баллов
Общая оценка: 61 из 100
- Android 10, Funtouch 10
- 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3700 мАч
Экран
65
Камера
65
Производительность
48
Автономность
72
Цена: от 18952 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 174344 балла
Общая оценка: 60 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.3" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 32 МП
- 3410 мАч
Экран
68
Камера
61
Производительность
43
Автономность
67
Цена: от 13240 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 180745 баллов
Общая оценка: 61 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Экран
62
Камера
53
Производительность
46
Автономность
78
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 177821 балл
Общая оценка: 60 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Экран
64
Камера
61
Производительность
45
Автономность
72
#9
Цена: от 12290 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 176988 баллов
Общая оценка: 59 из 100
- Android 9.0, Flyme 7.2
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
- Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
62
Камера
53
Производительность
44
Автономность
78