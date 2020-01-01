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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 675

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 675 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

Samsung Galaxy A70s
Характеристики Samsung Galaxy A70s
Цена: от 25822 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 170122 балла
Общая оценка: 65 из 100
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
69
Камера
68
Производительность
46
Автономность
82
Подробные характеристики
#2

Vivo V17 Pro
Характеристики Vivo V17 Pro
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 189983 балла
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 9.0, Funtouch 9.1
  • 6.44" Super AMOLED дисплей (1080 x 2432)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4100 мАч
Экран
68
Камера
65
Производительность
49
Автономность
81
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy A70
Характеристики Samsung Galaxy A70
Цена: от 24087 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 171322 балла
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 32 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
69
Камера
61
Производительность
47
Автономность
82
Подробные характеристики
#4

Meizu 16Xs
Характеристики Meizu 16Xs
Цена: от 20490 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 177823 балла
Общая оценка: 62 из 100
  • Android 9.0, Flyme UI
  • 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
65
Камера
60
Производительность
48
Автономность
78
Подробные характеристики
#5

Vivo V15 Pro
Характеристики Vivo V15 Pro
Цена: от 25830 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 180189 баллов
Общая оценка: 61 из 100
  • Android 10, Funtouch 10
  • 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 3700 мАч
Экран
65
Камера
65
Производительность
48
Автономность
72
Подробные характеристики
#6

Samsung Galaxy A60
Характеристики Samsung Galaxy A60
Цена: от 18952 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 174344 балла
Общая оценка: 60 из 100
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.3" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 32 МП, передняя 32 МП
  • 3410 мАч
Экран
68
Камера
61
Производительность
43
Автономность
67
Подробные характеристики
#7

Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Характеристики Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Цена: от 13240 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 180745 баллов
Общая оценка: 61 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
Экран
62
Камера
53
Производительность
46
Автономность
78
Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy M40
Характеристики Samsung Galaxy M40
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 177821 балл
Общая оценка: 60 из 100
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 32 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
Экран
64
Камера
61
Производительность
45
Автономность
72
Подробные характеристики
#9

Meizu Note 9
Характеристики Meizu Note 9
Цена: от 12290 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 176988 баллов
Общая оценка: 59 из 100
  • Android 9.0, Flyme 7.2
  • 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
62
Камера
53
Производительность
44
Автономность
78
Подробные характеристики
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