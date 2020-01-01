Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 710
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 710 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 24292 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 180187 баллов
Общая оценка: 66 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4030 мАч
Экран
73
Камера
68
Производительность
46
Автономность
80
Цена: от 15939 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 158049 баллов
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4030 мАч
Экран
68
Камера
67
Производительность
44
Автономность
79
Цена: от 24060 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 170243 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 9.0, One UI
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 710, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 24 МП, передняя 24 МП
- 3400 мАч
Экран
62
Камера
65
Производительность
44
Автономность
71
#4
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 143122 балла
Общая оценка: 60 из 100
- Android 9.0, Funtouch 9
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 710, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
Экран
63
Камера
56
Производительность
44
Автономность
91
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 159870 баллов
Общая оценка: 61 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.53" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 710, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3765 мАч
Экран
65
Камера
63
Производительность
44
Автономность
71
#6
Цена: от 43905 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 137822 балла
Общая оценка: 60 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.4" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3765 мАч
Экран
65
Камера
56
Производительность
43
Автономность
75
#7
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 154822 балла
Общая оценка: 60 из 100
- Android 10, Color OS 7
- 6.5" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 710, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3765 мАч
Экран
68
Камера
55
Производительность
43
Автономность
75
Цена: от 27049 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 155933 балла
Общая оценка: 59 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 25 МП
- 4045 мАч
Экран
63
Камера
63
Производительность
41
Автономность
75
#9
Цена: от 30740 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 160434 балла
Общая оценка: 59 из 100
- Android 10,
- 6.18" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 710, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3500 мАч
Экран
65
Камера
59
Производительность
42
Автономность
72
#10
Цена: от 12290 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 160254 балла
Общая оценка: 58 из 100
- Android 8.1, Flyme UI
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2220)
- Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3210 мАч
Экран
61
Камера
53
Производительность
45
Автономность
68
#11
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 174343 балла
Общая оценка: 58 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 5.88" AMOLED дисплей (1080 x 2244)
- Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3120 мАч
Экран
65
Камера
52
Производительность
45
Автономность
64