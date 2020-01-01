Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 712
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 712 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 17927 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 186533 балла
Общая оценка: 66 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 712, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
69
Камера
75
Производительность
47
Автономность
77
Цена: от 13448 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 181891 балл
Общая оценка: 63 из 100
- Android 9.0, ColorOS 6
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 712, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4035 мАч
Экран
64
Камера
70
Производительность
47
Автономность
76
#3
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 185673 балла
Общая оценка: 63 из 100
- Android 10, Funtouch 10
- 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 712, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
68
Камера
63
Производительность
47
Автономность
84
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 181922 балла
Общая оценка: 63 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 712, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4035 мАч
Экран
64
Камера
69
Производительность
45
Автономность
76
Цена: от 22027 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 177134 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 9.0, MIUI 12
- 5.97" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 712, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 3070 мАч
Экран
73
Камера
68
Производительность
46
Автономность
62