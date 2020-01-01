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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 712

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 712 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

Oppo Realme XT
Характеристики Oppo Realme XT
Цена: от 17927 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 186533 балла
Общая оценка: 66 из 100
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 712, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
69
Камера
75
Производительность
47
Автономность
77
Подробные характеристики
#2

Oppo Realme Q
Характеристики Oppo Realme Q
Цена: от 13448 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 181891 балл
Общая оценка: 63 из 100
  • Android 9.0, ColorOS 6
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 712, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4035 мАч
Экран
64
Камера
70
Производительность
47
Автономность
76
Подробные характеристики
#3

Vivo Z1x
Характеристики Vivo Z1x
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 185673 балла
Общая оценка: 63 из 100
  • Android 10, Funtouch 10
  • 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 712, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
68
Камера
63
Производительность
47
Автономность
84
Подробные характеристики
#4

Oppo Realme 5 Pro
Характеристики Oppo Realme 5 Pro
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 181922 балла
Общая оценка: 63 из 100
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 712, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4035 мАч
Экран
64
Камера
69
Производительность
45
Автономность
76
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Mi 9 SE
Характеристики Xiaomi Mi 9 SE
Цена: от 22027 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 177134 балла
Общая оценка: 62 из 100
  • Android 9.0, MIUI 12
  • 5.97" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 712, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 3070 мАч
Экран
73
Камера
68
Производительность
46
Автономность
62
Подробные характеристики
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