Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 730
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 730 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
#1
Цена: от 42886 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
- Android 10, FunTouch OS 10.5
- 6.56" AMOLED дисплей (1080 x 2376)
- Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
79
Камера
73
Производительность
60
Автономность
81
Цена: от 29396 р.
Вышел: 4 месяца назад
AnTuTu: 206548 баллов
Общая оценка: 70 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 7000 мАч
Экран
74
Камера
65
Производительность
53
Автономность
94
Цена: от 25480 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 205274 балла
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
70
Камера
69
Производительность
54
Автономность
81
#4
Цена: от 29715 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 216992 балла
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.5" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
71
Камера
70
Производительность
56
Автономность
79
Цена: от 39104 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 206545 баллов
Общая оценка: 67 из 100
- Android 11, Stock Android
- 5.81" OLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12.2 МП, передняя 8 МП
- 3140 мАч
Экран
79
Камера
60
Производительность
55
Автономность
63
Цена: от 31539 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 220188 баллов
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
71
Камера
68
Производительность
54
Автономность
77
#7
Цена: от 31539 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 213433 балла
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
72
Камера
68
Производительность
54
Автономность
77
Цена: от 25102 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 213844 балла
Общая оценка: 66 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.7" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 48 МП
- 3700 мАч
Экран
69
Камера
69
Производительность
55
Автономность
70