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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 730

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 730 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

Vivo X50
Характеристики Vivo X50
Цена: от 42886 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, FunTouch OS 10.5
  • 6.56" AMOLED дисплей (1080 x 2376)
  • Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
79
Камера
73
Производительность
60
Автономность
81
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy M51
Характеристики Samsung Galaxy M51
Цена: от 29396 р.
Вышел: 4 месяца назад
AnTuTu: 206548 баллов
Общая оценка: 70 из 100
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 7000 мАч
Экран
74
Камера
65
Производительность
53
Автономность
94
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy A71
Характеристики Samsung Galaxy A71
Цена: от 25480 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 205274 балла
Общая оценка: 68 из 100
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
70
Камера
69
Производительность
54
Автономность
81
Подробные характеристики
#4

Oppo Reno 2
Характеристики Oppo Reno 2
Цена: от 29715 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 216992 балла
Общая оценка: 68 из 100
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.5" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
71
Камера
70
Производительность
56
Автономность
79
Подробные характеристики
#5

Google Pixel 4a
Характеристики Google Pixel 4a
Цена: от 39104 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 206545 баллов
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 11, Stock Android
  • 5.81" OLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12.2 МП, передняя 8 МП
  • 3140 мАч
Экран
79
Камера
60
Производительность
55
Автономность
63
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Redmi K20
Характеристики Xiaomi Redmi K20
Цена: от 31539 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 220188 баллов
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
71
Камера
68
Производительность
54
Автономность
77
Подробные характеристики
#7

Xiaomi Mi 9T
Характеристики Xiaomi Mi 9T
Цена: от 31539 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 213433 балла
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
72
Камера
68
Производительность
54
Автономность
77
Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy A80
Характеристики Samsung Galaxy A80
Цена: от 25102 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 213844 балла
Общая оценка: 66 из 100
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.7" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 48 МП
  • 3700 мАч
Экран
69
Камера
69
Производительность
55
Автономность
70
Подробные характеристики
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