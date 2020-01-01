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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 730G

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 730G с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

Xiaomi Mi Note 10 Pro
Характеристики Xiaomi Mi Note 10 Pro
Цена: от 46115 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 213499 баллов
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 32 МП
  • 5260 мАч
Экран
71
Камера
82
Производительность
56
Автономность
91
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Mi CC9 Pro
Характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 214309 баллов
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 32 МП
  • 5260 мАч
Экран
71
Камера
82
Производительность
54
Автономность
91
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Redmi K30
Характеристики Xiaomi Redmi K30
Цена: от 22622 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 225115 баллов
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
81
Камера
74
Производительность
57
Автономность
80
Подробные характеристики
#4

Xiaomi Mi Note 10
Характеристики Xiaomi Mi Note 10
Цена: от 41462 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 213570 баллов
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 32 МП
  • 5260 мАч
Экран
74
Камера
83
Производительность
54
Автономность
84
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Mi Note 10 Lite
Характеристики Xiaomi Mi Note 10 Lite
Цена: от 27637 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 211273 балла
Общая оценка: 70 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 5260 мАч
Экран
75
Камера
69
Производительность
54
Автономность
89
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Poco X2
Характеристики Xiaomi Poco X2
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 226983 балла
Общая оценка: 70 из 100
  • Android 10, MIUI 11
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
79
Камера
69
Производительность
57
Автономность
84
Подробные характеристики
#7

Oppo K5
Характеристики Oppo K5
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 235192 балла
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
Экран
67
Камера
75
Производительность
56
Автономность
78
Подробные характеристики
#8

Oppo Realme X2
Характеристики Oppo Realme X2
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 215172 балла
Общая оценка: 68 из 100
  • Android 10, Realme UI
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
Экран
67
Камера
75
Производительность
54
Автономность
80
Подробные характеристики
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