Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 730G
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 730G с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 46115 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 213499 баллов
Общая оценка: 71 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 32 МП
- 5260 мАч
Экран
71
Камера
82
Производительность
56
Автономность
91
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 214309 баллов
Общая оценка: 71 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 32 МП
- 5260 мАч
Экран
71
Камера
82
Производительность
54
Автономность
91
Цена: от 22622 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 225115 баллов
Общая оценка: 71 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Экран
81
Камера
74
Производительность
57
Автономность
80
Цена: от 41462 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 213570 баллов
Общая оценка: 71 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 32 МП
- 5260 мАч
Экран
74
Камера
83
Производительность
54
Автономность
84
Цена: от 27637 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 211273 балла
Общая оценка: 70 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 5260 мАч
Экран
75
Камера
69
Производительность
54
Автономность
89
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 226983 балла
Общая оценка: 70 из 100
- Android 10, MIUI 11
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Экран
79
Камера
69
Производительность
57
Автономность
84
#7
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 235192 балла
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Экран
67
Камера
75
Производительность
56
Автономность
78
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 215172 балла
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10, Realme UI
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Экран
67
Камера
75
Производительность
54
Автономность
80