Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 750G
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 750G с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 750G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 16 МП
- 4820 мАч
Экран
81
Камера
71
Производительность
63
Автономность
80
Цена: от 27060 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 73 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4820 мАч
Экран
80
Камера
70
Производительность
63
Автономность
83
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 73 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 750G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 16 МП
- 4820 мАч
Экран
81
Камера
71
Производительность
62
Автономность
80
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 69 из 100
- Android 10,
- 6.7" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
Экран
69
Камера
61
Производительность
62
Автономность
89
Цена: от 27665 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 70 из 100
- Android 10, One UI Core
- 6.6" Super AMOLED дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 750 5G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 5000 мАч
Экран
66
Камера
66
Производительность
61
Автономность
91