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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 750G

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 750G с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G
Характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 750G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 16 МП
  • 4820 мАч
Экран
81
Камера
71
Производительность
63
Автономность
80
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Mi 10T Lite
Характеристики Xiaomi Mi 10T Lite
Цена: от 27060 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 73 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4820 мАч
Экран
80
Камера
70
Производительность
63
Автономность
83
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Mi 10i
Характеристики Xiaomi Mi 10i
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 73 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 750G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 16 МП
  • 4820 мАч
Экран
81
Камера
71
Производительность
62
Автономность
80
Подробные характеристики
#4

Motorola Moto G 5G
Характеристики Motorola Moto G 5G
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 69 из 100
  • Android 10,
  • 6.7" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
Экран
69
Камера
61
Производительность
62
Автономность
89
Подробные характеристики
#5

Samsung Galaxy A42
Характеристики Samsung Galaxy A42
Цена: от 27665 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 70 из 100
  • Android 10, One UI Core
  • 6.6" Super AMOLED дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 750 5G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 5000 мАч
Экран
66
Камера
66
Производительность
61
Автономность
91
Подробные характеристики
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