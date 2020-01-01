Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 835
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
#1
Цена: от 23353 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 160883 балла
Общая оценка: 61 из 100
- Android 9.0, LG UX 6
- 6" POLED дисплей (1440 x 2880)
- Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 5 МП
- 3300 мАч
Экран
72
Камера
56
Производительность
46
Автономность
74
Цена: от 33815 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 144883 балла
Общая оценка: 60 из 100
- Android 9.0,
- 5.5" IPS LCD дисплей (2160 x 3840)
- Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 19 МП, передняя 13 МП
- 3230 мАч
Экран
65
Камера
59
Производительность
49
Автономность
60
#3
Цена: от 24274 р.
Вышел: около 3 лет назад
AnTuTu: 179454 балла
Общая оценка: 58 из 100
- Android 10, OxygenOS 9.0.4
- 6.01" Super AMOLED дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3300 мАч
Экран
61
Камера
50
Производительность
50
Автономность
66
#4
Цена: от 40990 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 180231 балл
Общая оценка: 58 из 100
- Android 10, OxygenOS 9.0.4
- 5.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3300 мАч
Экран
59
Камера
52
Производительность
55
Автономность
67
Цена: от 12802 р.
Вышел: около 3 лет назад
AnTuTu: 149745 баллов
Общая оценка: 57 из 100
- Android 9.0,
- 5.2" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 19 МП, передняя 13 МП
- 2700 мАч
Экран
59
Камера
54
Производительность
45
Автономность
60
#6
Цена: от 14442 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 177634 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 9.0, MIUI 8
- 5.15" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3350 мАч
Экран
56
Камера
48
Производительность
50
Автономность
64
Цена: от 42280 р.
Вышел: около 3 лет назад
AnTuTu: 169820 баллов
Общая оценка: 55 из 100
- Android 9.0, MIUI 12
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3400 мАч
Экран
58
Камера
48
Производительность
49
Автономность
59