Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 845
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 15877 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 265822 балла
Общая оценка: 68 из 100
- Android 9, Android One
- 6.21" AMOLED дисплей (1080 x 2248)
- Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
67
Камера
61
Производительность
60
Автономность
88
#2
Цена: от 34543 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 293448 баллов
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10, OxygenOS 10.3.1
- 6.41" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3700 мАч
Экран
67
Камера
67
Производительность
65
Автономность
72
Цена: от 32790 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 292002 балла
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10, MIUI 11
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 845, 10 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 24 МП
- 3200 мАч
Экран
70
Камера
71
Производительность
64
Автономность
69
#4
Цена: от 29920 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 301122 балла
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.21" AMOLED дисплей (1080 x 2248)
- Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3400 мАч
Экран
70
Камера
70
Производительность
66
Автономность
67
Цена: от 27665 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 259345 баллов
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10,
- 6" OLED дисплей (1440 x 2880)
- Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 19 МП, передняя 13 МП
- 3330 мАч
Экран
76
Камера
58
Производительность
59
Автономность
71
#6
Цена: от 36890 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 246754 балла
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10, LG UX 7.1
- 6.4" OLED дисплей (1440 x 3120)
- Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
Экран
77
Камера
67
Производительность
56
Автономность
63
#7
Цена: от 24303 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 259734 балла
Общая оценка: 65 из 100
- Android 10, LG UX 7.0
- 6.1" IPS LCD дисплей (1440 x 3120)
- Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Экран
74
Камера
59
Производительность
59
Автономность
65
Цена: от 25107 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 260932 балла
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10,
- 5.7" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 19 МП, передняя 5 МП
- 3180 мАч
Экран
62
Камера
52
Производительность
67
Автономность
69
#9
Цена: от 26445 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 260453 балла
Общая оценка: 65 из 100
- Android 10, OxygenOS 10.3.1
- 6.28" AMOLED дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3300 мАч
Экран
65
Камера
65
Производительность
63
Автономность
64
#10
Цена: от 35347 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 271076 баллов
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, MIUI 11
- 6.21" AMOLED дисплей (1080 x 2248)
- Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3000 мАч
Экран
67
Камера
60
Производительность
62
Автономность
66
Цена: от 21105 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 265251 балл
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, MIUI 12 POCO
- 6.18" IPS LCD дисплей (1080 x 2246)
- Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
61
Камера
64
Производительность
58
Автономность
73
Цена: от 31529 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 178547 баллов
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, Stock Android
- 6.3" OLED дисплей (1440 x 2960)
- Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12.2 МП, передняя 8 МП
- 3430 мАч
Экран
72
Камера
56
Производительность
52
Автономность
81
#13
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 295145 баллов
Общая оценка: 63 из 100
- Android 10, Flyme UI 8,1
- 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3640 мАч
Экран
61
Камера
58
Производительность
60
Автономность
74
Цена: от 10040 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 265459 баллов
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10,
- 5" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 2870 мАч
Экран
65
Камера
51
Производительность
62
Автономность
63
#15
Цена: от 25615 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 266776 баллов
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3400 мАч
Экран
57
Камера
58
Производительность
61
Автономность
62
#16
Цена: от 30176 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 176899 баллов
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, Stock Android
- 5.5" OLED дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12.2 МП, передняя 8 МП
- 2915 мАч
Экран
69
Камера
57
Производительность
53
Автономность
63
#17
Цена: от 12742 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 291144 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, Flyme UI 8.1
- 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3010 мАч
Экран
63
Камера
53
Производительность
61
Автономность
66