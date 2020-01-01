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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 855

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

OnePlus 7 Pro
Характеристики OnePlus 7 Pro
Цена: от 41923 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 375998 баллов
Общая оценка: 78 из 100
  • Android 10, OxygenOS 10
  • 6.67" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4085 мАч
Экран
84
Камера
76
Производительность
83
Автономность
73
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy Fold
Характеристики Samsung Galaxy Fold
Цена: от 110792 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 380434 балла
Общая оценка: 78 из 100
  • Android 10, One UI 2.1
  • 7.3" Super AMOLED дисплей (1536 x 2152)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 10 МП
  • 4380 мАч
Экран
68
Камера
77
Производительность
86
Автономность
82
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy S10 Lite
Характеристики Samsung Galaxy S10 Lite
Цена: от 40209 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 357832 балла
Общая оценка: 75 из 100
  • Android 11, One UI 3.0
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
74
Камера
73
Производительность
74
Автономность
84
Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy A90
Характеристики Samsung Galaxy A90
Цена: от 41379 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 391734 балла
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 9.0, One UI
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
72
Камера
67
Производительность
82
Автономность
84
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Mi 9T Pro
Характеристики Xiaomi Mi 9T Pro
Цена: от 42742 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 388933 балла
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
74
Камера
72
Производительность
80
Автономность
79
Подробные характеристики
#6

ZTE Axon 10 Pro
Характеристики ZTE Axon 10 Pro
Цена: от 33907 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 382992 балла
Общая оценка: 75 из 100
  • Android 10, MiFavor 10.0
  • 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
69
Камера
67
Производительность
81
Автономность
88
Подробные характеристики
#7

OnePlus 7
Характеристики OnePlus 7
Цена: от 39965 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 375688 баллов
Общая оценка: 75 из 100
  • Android 10, OxygenOS 10.0.5
  • 6.41" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 3700 мАч
Экран
72
Камера
71
Производительность
82
Автономность
76
Подробные характеристики
#8

Oppo Reno 10x zoom
Характеристики Oppo Reno 10x zoom
Цена: от 25107 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 385783 балла
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4065 мАч
Экран
65
Камера
77
Производительность
80
Автономность
81
Подробные характеристики
#9

Sony Xperia 5
Характеристики Sony Xperia 5
Цена: от 45069 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 343723 балла
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 10,
  • 6.1" OLED дисплей (1080 x 2520)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3140 мАч
Экран
74
Камера
72
Производительность
78
Автономность
70
Подробные характеристики
#10

Sony Xperia 1
Характеристики Sony Xperia 1
Цена: от 81990 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 372122 балла
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 10,
  • 6.5" OLED дисплей (1644 x 3840)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3300 мАч
Экран
79
Камера
71
Производительность
81
Автономность
63
Подробные характеристики
#11

Google Pixel 4
Характеристики Google Pixel 4
Цена: от 51885 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 345988 баллов
Общая оценка: 73 из 100
  • Android 10,
  • 5.7" POLED дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12.2 МП, передняя 8 МП
  • 2800 мАч
Экран
77
Камера
67
Производительность
77
Автономность
60
Подробные характеристики
#12

ASUS Zenfone 6 ZS630KL
Характеристики ASUS Zenfone 6 ZS630KL
Цена: от 42527 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 364533 балла
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 11, Zen UI
  • 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 0 МП
  • 5000 мАч
Экран
65
Камера
68
Производительность
82
Автономность
87
Подробные характеристики
#13

Xiaomi Mi 9 Explorer
Характеристики Xiaomi Mi 9 Explorer
Цена: от 39975 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 372822 балла
Общая оценка: 73 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 3300 мАч
Экран
67
Камера
73
Производительность
81
Автономность
79
Подробные характеристики
#14

Xiaomi Mi 9
Характеристики Xiaomi Mi 9
Цена: от 27161 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 389985 баллов
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10, MIUI 12.0.1
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 3300 мАч
Экран
71
Камера
73
Производительность
77
Автономность
74
Подробные характеристики
#15

Meizu 16s
Характеристики Meizu 16s
Цена: от 26722 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 355873 балла
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 9.0, Flyme 7.3
  • 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 3600 мАч
Экран
71
Камера
66
Производительность
79
Автономность
73
Подробные характеристики
#16

Xiaomi Black Shark 2
Характеристики Xiaomi Black Shark 2
Цена: от 10240 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 395733 балла
Общая оценка: 70 из 100
  • Android 10, JoyUI 11
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
69
Камера
60
Производительность
81
Автономность
74
Подробные характеристики
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