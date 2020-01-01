Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 855
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 41923 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 375998 баллов
Общая оценка: 78 из 100
- Android 10, OxygenOS 10
- 6.67" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
- Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4085 мАч
Экран
84
Камера
76
Производительность
83
Автономность
73
Цена: от 110792 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 380434 балла
Общая оценка: 78 из 100
- Android 10, One UI 2.1
- 7.3" Super AMOLED дисплей (1536 x 2152)
- Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 4380 мАч
Экран
68
Камера
77
Производительность
86
Автономность
82
Цена: от 40209 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 357832 балла
Общая оценка: 75 из 100
- Android 11, One UI 3.0
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
74
Камера
73
Производительность
74
Автономность
84
Цена: от 41379 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 391734 балла
Общая оценка: 74 из 100
- Android 9.0, One UI
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
72
Камера
67
Производительность
82
Автономность
84
Цена: от 42742 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 388933 балла
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
74
Камера
72
Производительность
80
Автономность
79
Цена: от 33907 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 382992 балла
Общая оценка: 75 из 100
- Android 10, MiFavor 10.0
- 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
69
Камера
67
Производительность
81
Автономность
88
#7
Цена: от 39965 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 375688 баллов
Общая оценка: 75 из 100
- Android 10, OxygenOS 10.0.5
- 6.41" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3700 мАч
Экран
72
Камера
71
Производительность
82
Автономность
76
Цена: от 25107 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 385783 балла
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4065 мАч
Экран
65
Камера
77
Производительность
80
Автономность
81
Цена: от 45069 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 343723 балла
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10,
- 6.1" OLED дисплей (1080 x 2520)
- Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3140 мАч
Экран
74
Камера
72
Производительность
78
Автономность
70
#10
Цена: от 81990 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 372122 балла
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10,
- 6.5" OLED дисплей (1644 x 3840)
- Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
Экран
79
Камера
71
Производительность
81
Автономность
63
#11
Цена: от 51885 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 345988 баллов
Общая оценка: 73 из 100
- Android 10,
- 5.7" POLED дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12.2 МП, передняя 8 МП
- 2800 мАч
Экран
77
Камера
67
Производительность
77
Автономность
60
Цена: от 42527 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 364533 балла
Общая оценка: 74 из 100
- Android 11, Zen UI
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 0 МП
- 5000 мАч
Экран
65
Камера
68
Производительность
82
Автономность
87
Цена: от 39975 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 372822 балла
Общая оценка: 73 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 3300 мАч
Экран
67
Камера
73
Производительность
81
Автономность
79
#14
Цена: от 27161 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 389985 баллов
Общая оценка: 72 из 100
- Android 10, MIUI 12.0.1
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 3300 мАч
Экран
71
Камера
73
Производительность
77
Автономность
74
#15
Цена: от 26722 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 355873 балла
Общая оценка: 71 из 100
- Android 9.0, Flyme 7.3
- 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
- Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 3600 мАч
Экран
71
Камера
66
Производительность
79
Автономность
73
Цена: от 10240 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 395733 балла
Общая оценка: 70 из 100
- Android 10, JoyUI 11
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
69
Камера
60
Производительность
81
Автономность
74