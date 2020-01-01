Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 59245 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 395673 балла
Общая оценка: 80 из 100
- Android 10.0, OxygenOS 10.0
- 6.67" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4085 мАч
Экран
85
Камера
79
Производительность
86
Автономность
78
Цена: от 47140 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 401230 баллов
Общая оценка: 80 из 100
- Android 10, ROG UI
- 6.59" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 24 МП
- 6000 мАч
Экран
82
Камера
67
Производительность
87
Автономность
94
#3
Цена: от 34666 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 365183 балла
Общая оценка: 78 из 100
- Android 10.0, OxygenOS 10.0.7
- 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3800 мАч
Экран
81
Камера
76
Производительность
84
Автономность
73
Цена: от 26005 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 396154 балла
Общая оценка: 77 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4200 мАч
Экран
82
Камера
75
Производительность
83
Автономность
81
Цена: от 29099 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 398014 баллов
Общая оценка: 76 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.6" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
78
Камера
74
Производительность
83
Автономность
79
Цена: от 63089 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 386834 балла
Общая оценка: 77 из 100
- Android 10.0, One UI 2.5
- 6.7" Dynamic AMOLED дисплей (1080 x 2636)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 3300 мАч
Экран
76
Камера
74
Производительность
84
Автономность
73
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 397182 балла
Общая оценка: 76 из 100
- Android 10, ColorOS 7.0
- 6.5" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
80
Камера
73
Производительность
83
Автономность
78
#8
Цена: от 51240 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 396783 балла
Общая оценка: 76 из 100
- Android 10, Funtouch 10
- 6.89" Super AMOLED дисплей (1080 x 2256)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4500 мАч
Экран
69
Камера
74
Производительность
85
Автономность
84
Цена: от 35874 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 396982 балла
Общая оценка: 76 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
80
Камера
75
Производительность
81
Автономность
75
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 398723 балла
Общая оценка: 76 из 100
- Android 10, MIUI 11
- 7.92" OLED дисплей (2088 x 2250)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 0 МП
- 4050 мАч
Экран
69
Камера
72
Производительность
87
Автономность
79
#11
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 404772 балла
Общая оценка: 76 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
69
Камера
72
Производительность
85
Автономность
88
Цена: от 36439 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 397822 балла
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10, Joy UI 11
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
66
Камера
68
Производительность
87
Автономность
78
#13
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 395913 баллов
Общая оценка: 72 из 100
- Android 9.0, Flyme 8
- 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 3600 мАч
Экран
66
Камера
67
Производительность
84
Автономность
73