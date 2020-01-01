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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 865

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

OnePlus 8 Pro
Характеристики OnePlus 8 Pro
Цена: от 53709 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 87 из 100
  • Android 10.0, OxygenOS 10.0
  • 6.78" AMOLED дисплей (1440 x 3168)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4510 мАч
Экран
95
Камера
83
Производительность
94
Автономность
82
Подробные характеристики
#2

Oppo Find X2 Pro
Характеристики Oppo Find X2 Pro
Цена: от 62735 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 86 из 100
  • Android 10.0, ColorOS 7.1
  • 6.7" OLED дисплей (1440 x 3168)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4260 мАч
Экран
95
Камера
80
Производительность
96
Автономность
76
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Mi 10 Ultra
Характеристики Xiaomi Mi 10 Ultra
Цена: от 79919 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 85 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" OLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 16 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
89
Камера
83
Производительность
97
Автономность
79
Подробные характеристики
#4

OnePlus 8T
Характеристики OnePlus 8T
Цена: от 45561 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 84 из 100
  • Android 11, OxygenOS 11
  • 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4500 мАч
Экран
89
Камера
76
Производительность
93
Автономность
81
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Mi 10T Pro
Характеристики Xiaomi Mi 10T Pro
Цена: от 46832 р.
Вышел: 28 дней назад
Общая оценка: 84 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" LTPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 20 МП
  • 5000 мАч
Экран
83
Камера
79
Производительность
94
Автономность
89
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Poco F2 Pro
Характеристики Xiaomi Poco F2 Pro
Цена: от 39463 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 83 из 100
  • Android 11.0, MIUI 12
  • 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4700 мАч
Экран
78
Камера
76
Производительность
93
Автономность
90
Подробные характеристики
#7

Oppo Find X2
Характеристики Oppo Find X2
Цена: от 58107 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 83 из 100
  • Android 10.0, ColorOS 7.1
  • 6.7" OLED дисплей (1440 x 3168)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
95
Камера
78
Производительность
94
Автономность
70
Подробные характеристики
#8

Sony Xperia 5 II
Характеристики Sony Xperia 5 II
Цена: от 66122 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 471541 балл
Общая оценка: 83 из 100
  • Android 10.0,
  • 6.1" OLED дисплей (1080 x 2520)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
88
Камера
69
Производительность
92
Автономность
81
Подробные характеристики
#9

Xiaomi Mi 10T
Характеристики Xiaomi Mi 10T
Цена: от 36951 р.
Вышел: 28 дней назад
Общая оценка: 82 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" LTPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 5000 мАч
Экран
81
Камера
71
Производительность
94
Автономность
91
Подробные характеристики
#10

OnePlus 8
Характеристики OnePlus 8
Цена: от 40877 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 83 из 100
  • Android 11.0, OxygenOS 10.0
  • 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4300 мАч
Экран
83
Камера
75
Производительность
93
Автономность
82
Подробные характеристики
#11

Xiaomi Mi 10
Характеристики Xiaomi Mi 10
Цена: от 47140 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 82 из 100
  • Android 11.0, MIUI 12
  • 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 20 МП
  • 4780 мАч
Экран
82
Камера
79
Производительность
90
Автономность
91
Подробные характеристики
#12

Xiaomi Mi 10 Pro
Характеристики Xiaomi Mi 10 Pro
Цена: от 71545 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 83 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
83
Камера
83
Производительность
93
Автономность
84
Подробные характеристики
#13

Xiaomi Black Shark 3 Pro
Характеристики Xiaomi Black Shark 3 Pro
Цена: от 71678 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 82 из 100
  • Android 10.0, JoyUI 11
  • 7.1" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 5000 мАч
Экран
84
Камера
71
Производительность
92
Автономность
91
Подробные характеристики
#14

Sony Xperia 1 II
Характеристики Sony Xperia 1 II
Цена: от 70591 р.
Вышел: 6 месяцев назад
AnTuTu: 470872 балла
Общая оценка: 81 из 100
  • Android 10.0,
  • 6.5" OLED дисплей (1644 x 3840)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
88
Камера
71
Производительность
93
Автономность
74
Подробные характеристики
#15

Meizu 17
Характеристики Meizu 17
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 81 из 100
  • Android 10, FlyMe 9
  • 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
87
Камера
69
Производительность
92
Автономность
84
Подробные характеристики
#16

LG V60 ThinQ
Характеристики LG V60 ThinQ
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 80 из 100
  • Android 10.0, LG UX
  • 6.8" POLED дисплей (1080 x 2460)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 10 МП
  • 5000 мАч
Экран
74
Камера
71
Производительность
87
Автономность
91
Подробные характеристики
#17

Xiaomi Redmi K30 Pro
Характеристики Xiaomi Redmi K30 Pro
Цена: от 35301 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 81 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4700 мАч
Экран
73
Камера
73
Производительность
93
Автономность
87
Подробные характеристики
#18

Xiaomi Black Shark 3S
Характеристики Xiaomi Black Shark 3S
Цена: от 11265 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 79 из 100
  • Android 10.0, Joy UI 12
  • 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4729 мАч
Экран
85
Камера
73
Производительность
80
Автономность
88
Подробные характеристики
#19

Oppo Ace 2
Характеристики Oppo Ace 2
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 80 из 100
  • Android 10.0, ColorOS 7.1
  • 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
79
Камера
66
Производительность
94
Автономность
88
Подробные характеристики
#20

Oppo Realme X50 Pro
Характеристики Oppo Realme X50 Pro
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 80 из 100
  • Android 10.0, Realme UI 1.0
  • 6.44" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
81
Камера
71
Производительность
93
Автономность
75
Подробные характеристики
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