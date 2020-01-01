Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 865
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 53709 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 87 из 100
- Android 10.0, OxygenOS 10.0
- 6.78" AMOLED дисплей (1440 x 3168)
- Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4510 мАч
Экран
95
Камера
83
Производительность
94
Автономность
82
Цена: от 62735 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 86 из 100
- Android 10.0, ColorOS 7.1
- 6.7" OLED дисплей (1440 x 3168)
- Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4260 мАч
Экран
95
Камера
80
Производительность
96
Автономность
76
Цена: от 79919 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 85 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" OLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 16 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Экран
89
Камера
83
Производительность
97
Автономность
79
#4
Цена: от 45561 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 84 из 100
- Android 11, OxygenOS 11
- 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4500 мАч
Экран
89
Камера
76
Производительность
93
Автономность
81
Цена: от 46832 р.
Вышел: 28 дней назад
Общая оценка: 84 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" LTPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 20 МП
- 5000 мАч
Экран
83
Камера
79
Производительность
94
Автономность
89
Цена: от 39463 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 83 из 100
- Android 11.0, MIUI 12
- 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4700 мАч
Экран
78
Камера
76
Производительность
93
Автономность
90
#7
Цена: от 58107 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 83 из 100
- Android 10.0, ColorOS 7.1
- 6.7" OLED дисплей (1440 x 3168)
- Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
95
Камера
78
Производительность
94
Автономность
70
Цена: от 66122 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 471541 балл
Общая оценка: 83 из 100
- Android 10.0,
- 6.1" OLED дисплей (1080 x 2520)
- Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
88
Камера
69
Производительность
92
Автономность
81
Цена: от 36951 р.
Вышел: 28 дней назад
Общая оценка: 82 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" LTPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 5000 мАч
Экран
81
Камера
71
Производительность
94
Автономность
91
#10
Цена: от 40877 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 83 из 100
- Android 11.0, OxygenOS 10.0
- 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4300 мАч
Экран
83
Камера
75
Производительность
93
Автономность
82
#11
Цена: от 47140 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 82 из 100
- Android 11.0, MIUI 12
- 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 20 МП
- 4780 мАч
Экран
82
Камера
79
Производительность
90
Автономность
91
#12
Цена: от 71545 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 83 из 100
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Экран
83
Камера
83
Производительность
93
Автономность
84
Цена: от 71678 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 82 из 100
- Android 10.0, JoyUI 11
- 7.1" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
- Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 5000 мАч
Экран
84
Камера
71
Производительность
92
Автономность
91
#14
Цена: от 70591 р.
Вышел: 6 месяцев назад
AnTuTu: 470872 балла
Общая оценка: 81 из 100
- Android 10.0,
- 6.5" OLED дисплей (1644 x 3840)
- Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
88
Камера
71
Производительность
93
Автономность
74
#15
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 81 из 100
- Android 10, FlyMe 9
- 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Экран
87
Камера
69
Производительность
92
Автономность
84
#16
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 80 из 100
- Android 10.0, LG UX
- 6.8" POLED дисплей (1080 x 2460)
- Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 10 МП
- 5000 мАч
Экран
74
Камера
71
Производительность
87
Автономность
91
Цена: от 35301 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 81 из 100
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4700 мАч
Экран
73
Камера
73
Производительность
93
Автономность
87
Цена: от 11265 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 79 из 100
- Android 10.0, Joy UI 12
- 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4729 мАч
Экран
85
Камера
73
Производительность
80
Автономность
88
#19
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 80 из 100
- Android 10.0, ColorOS 7.1
- 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
79
Камера
66
Производительность
94
Автономность
88
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 80 из 100
- Android 10.0, Realme UI 1.0
- 6.44" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
81
Камера
71
Производительность
93
Автономность
75