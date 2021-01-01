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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 865 Plus

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 Plus с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

Samsung Galaxy Z Fold 2
Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 2
Цена: от 143490 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 84 из 100
  • Android 11, One UI 3.0
  • 7.6" Dynamic AMOLED дисплей (1768 x 2208)
  • Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 10 МП
  • 4500 мАч
Экран
87
Камера
78
Производительность
99
Автономность
76
Подробные характеристики
#2

Asus ROG Phone 3
Характеристики Asus ROG Phone 3
Цена: от 58927 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 84 из 100
  • Android 10, ROG UI
  • 6.59" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 16 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 24 МП
  • 6000 мАч
Экран
88
Камера
66
Производительность
99
Автономность
90
Подробные характеристики
#3

Asus Zenfone 7 Pro
Характеристики Asus Zenfone 7 Pro
Цена: от 57389 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 82 из 100
  • Android 10, ZenUI 7
  • 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 0 МП
  • 5000 мАч
Экран
83
Камера
74
Производительность
96
Автономность
77
Подробные характеристики
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