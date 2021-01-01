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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 888

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

Xiaomi Mi 11
Характеристики Xiaomi Mi 11
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 87 из 100
  • Android 11, MIUI 12.5
  • 6.81" AMOLED дисплей (1440 x 3200)
  • Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 20 МП
  • 4600 мАч
Экран
98
Камера
75
Производительность
100
Автономность
76
Подробные характеристики
#2

Vivo X60 Pro Plus
Характеристики Vivo X60 Pro Plus
Вышел: 22 дня назад
Общая оценка: 86 из 100
  • Android 11, OriginOS 1.0
  • 6.56" AMOLED дисплей (1080 x 2376)
  • Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 50 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
92
Камера
88
Производительность
100
Автономность
73
Подробные характеристики
#3

Vivo iQOO 7
Характеристики Vivo iQOO 7
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 83 из 100
  • Android 11, OriginOS
  • 6.62" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
90
Камера
76
Производительность
100
Автономность
71
Подробные характеристики
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