Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 888
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
#1
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 87 из 100
- Android 11, MIUI 12.5
- 6.81" AMOLED дисплей (1440 x 3200)
- Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 20 МП
- 4600 мАч
Экран
98
Камера
75
Производительность
100
Автономность
76
Вышел: 22 дня назад
Общая оценка: 86 из 100
- Android 11, OriginOS 1.0
- 6.56" AMOLED дисплей (1080 x 2376)
- Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 50 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
92
Камера
88
Производительность
100
Автономность
73
#3
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 83 из 100
- Android 11, OriginOS
- 6.62" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
90
Камера
76
Производительность
100
Автономность
71