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Смартфоны на Samsung Exynos 1080

Список всех смартфонов на процессоре Samsung Exynos 1080 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

Vivo X60 Pro
Характеристики Vivo X60 Pro
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 83 из 100
  • Android 11, OriginOS
  • 6.56" AMOLED дисплей (1080 x 2376)
  • Exynos 1080, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
90
Камера
82
Производительность
95
Автономность
73
Подробные характеристики
#2

Vivo X60
Характеристики Vivo X60
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 81 из 100
  • Android 11, OriginOS
  • 6.56" AMOLED дисплей (1080 x 2376)
  • Exynos 1080, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4300 мАч
Экран
90
Камера
75
Производительность
93
Автономность
74
Подробные характеристики
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