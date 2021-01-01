Смартфоны на Samsung Exynos 1080
Список всех смартфонов на процессоре Samsung Exynos 1080 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
#1
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 83 из 100
- Android 11, OriginOS
- 6.56" AMOLED дисплей (1080 x 2376)
- Exynos 1080, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
90
Камера
82
Производительность
95
Автономность
73
#2
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 81 из 100
- Android 11, OriginOS
- 6.56" AMOLED дисплей (1080 x 2376)
- Exynos 1080, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4300 мАч
Экран
90
Камера
75
Производительность
93
Автономность
74