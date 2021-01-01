Смартфоны на Samsung Exynos 2100
Список всех смартфонов на процессоре Samsung Exynos 2100 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 86920 р.
Вышел: 16 дней назад
Общая оценка: 93 из 100
- Android 11, One UI 3.1
- 6.8" Dynamic AMOLED дисплей (1440 x 3200)
- Exynos 2100, 16 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 40 МП
- 5000 мАч
Экран
99
Камера
89
Производительность
100
Автономность
88
Цена: от 71135 р.
Вышел: 16 дней назад
Общая оценка: 88 из 100
- Android 11, One UI 3.1
- 6.7" Dynamic AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Exynos 2100, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 4800 мАч
Экран
91
Камера
78
Производительность
98
Автономность
87
Цена: от 60167 р.
Вышел: 16 дней назад
Общая оценка: 86 из 100
- Android 11, One UI 3.1
- 6.2" Dynamic AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Exynos 2100, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 4000 мАч
Экран
93
Камера
78
Производительность
96
Автономность
74