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Смартфоны на Samsung Exynos 2100

Список всех смартфонов на процессоре Samsung Exynos 2100 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.

#1

Samsung Galaxy S21 Ultra
Характеристики Samsung Galaxy S21 Ultra
Цена: от 86920 р.
Вышел: 16 дней назад
Общая оценка: 93 из 100
  • Android 11, One UI 3.1
  • 6.8" Dynamic AMOLED дисплей (1440 x 3200)
  • Exynos 2100, 16 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 40 МП
  • 5000 мАч
Экран
99
Камера
89
Производительность
100
Автономность
88
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy S21 Plus
Характеристики Samsung Galaxy S21 Plus
Цена: от 71135 р.
Вышел: 16 дней назад
Общая оценка: 88 из 100
  • Android 11, One UI 3.1
  • 6.7" Dynamic AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Exynos 2100, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 10 МП
  • 4800 мАч
Экран
91
Камера
78
Производительность
98
Автономность
87
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy S21
Характеристики Samsung Galaxy S21
Цена: от 60167 р.
Вышел: 16 дней назад
Общая оценка: 86 из 100
  • Android 11, One UI 3.1
  • 6.2" Dynamic AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Exynos 2100, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 10 МП
  • 4000 мАч
Экран
93
Камера
78
Производительность
96
Автономность
74
Подробные характеристики
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