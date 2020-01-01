Смартфоны на Samsung Exynos 9820
Список всех смартфонов на процессоре Samsung Exynos 9820 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на ноябрь 2020 года.
Цена: от 38945 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 340631 балл
Общая оценка: 79 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1440 x 3040)
- Exynos 9 Octa 9820, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 4100 мАч
Экран
80
Камера
79
Производительность
79
Автономность
77
Цена: от 35870 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 321845 баллов
Общая оценка: 77 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 3040)
- Exynos 9 Octa 9820, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 3400 мАч
Экран
81
Камера
79
Производительность
74
Автономность
69
Цена: от 37915 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 340845 баллов
Общая оценка: 75 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 5.8" Super AMOLED дисплей (1080 x 2280)
- Exynos 9 Octa 9820, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 3100 мАч
Экран
74
Камера
72
Производительность
76
Автономность
69