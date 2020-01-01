Лучшие смартфоны Huawei до 8000
Ищете лучшие смартфоны Хуавей стоимостью от 6 до 8 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 6642 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 77245 баллов
Общая оценка: 48 из 100
- Android 10, Magic UI 3.1
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
44
Производительность
24
Автономность
56
Цена: от 7174 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 57054 балла
Общая оценка: 48 из 100
- Android 9.0, EMUI 9.0
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
MicroSD
Экран
58
Камера
46
Производительность
20
Автономность
56
#3
Цена: от 7163 р.
Вышел: 4 месяца назад
AnTuTu: 76487 баллов
Общая оценка: 48 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
44
Производительность
21
Автономность
56
Цена: от 6550 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 75987 баллов
Общая оценка: 47 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 5.65" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- HiSilicon Kirin 659, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 3000 мАч
NFC MicroSD
Экран
60
Камера
46
Производительность
27
Автономность
56
Цена: от 6550 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 56788 баллов
Общая оценка: 46 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
NFC MicroSD
Экран
59
Камера
44
Производительность
18
Автономность
56
Цена: от 7160 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 56788 баллов
Общая оценка: 46 из 100
- Android 9.0, EMUI 9.0
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
MicroSD
Экран
56
Камера
44
Производительность
19
Автономность
56
Цена: от 7359 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 59811 баллов
Общая оценка: 46 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3020 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
55
Камера
45
Производительность
20
Автономность
66
Цена: от 7359 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 56987 баллов
Общая оценка: 45 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio A22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3020 мАч
MicroSD
Экран
53
Камера
45
Производительность
23
Автономность
56
Цена: от 7985 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 61987 баллов
Общая оценка: 44 из 100
- Android 8.0, EMUI 8
- 5.99" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
NFC MicroSD
Экран
49
Камера
45
Производительность
22
Автономность
56
Цена: от 5627 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 41984 балла
Общая оценка: 42 из 100
- Android 8.1, EMUI 8
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek MT6739, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
MicroSD
Экран
52
Камера
41
Производительность
19
Автономность
56