Лучшие смартфоны Huawei до 10000
Ищете лучшие смартфоны Хуавей стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 9420 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 139212 баллов
Общая оценка: 57 из 100
- Android 9, EMUI 9.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 710F, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3750 мАч
NFC MicroSD
Экран
66
Камера
54
Производительность
38
Автономность
66
Цена: от 9680 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 80762 балла
Общая оценка: 56 из 100
- Android 10, Magic UI 3.1
- 6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
NFC MicroSD
Экран
61
Камера
55
Производительность
26
Автономность
81
Цена: от 9420 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 138119 баллов
Общая оценка: 55 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 20 МП, передняя 16 МП
- 3750 мАч
NFC MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
61
Камера
55
Производительность
38
Автономность
68
#4
Цена: от 10034 р.
Вышел: 4 месяца назад
AnTuTu: 76758 баллов
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
MicroSD
Экран
61
Камера
55
Производительность
21
Автономность
81
Цена: от 10035 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 105098 баллов
Общая оценка: 50 из 100
- Android 8.1, EMUI 8.2
- 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
MicroSD IP53
Экран
53
Камера
48
Производительность
33
Автономность
69
Цена: от 6642 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 77245 баллов
Общая оценка: 48 из 100
- Android 10, Magic UI 3.1
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
44
Производительность
24
Автономность
56
Цена: от 9215 р.
Вышел: 6 месяцев назад
AnTuTu: 57102 балла
Общая оценка: 48 из 100
- Android 9.0, EMUI 9.0
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
MicroSD
Экран
59
Камера
46
Производительность
20
Автономность
56
Цена: от 7174 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 57054 балла
Общая оценка: 48 из 100
- Android 9.0, EMUI 9.0
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
MicroSD
Экран
58
Камера
46
Производительность
20
Автономность
56
#9
Цена: от 7163 р.
Вышел: 4 месяца назад
AnTuTu: 76487 баллов
Общая оценка: 48 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
44
Производительность
21
Автономность
56
#10
Цена: от 9430 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 87092 балла
Общая оценка: 47 из 100
- Android 9.0, EMUI 9.1
- 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio P35, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3020 мАч
NFC MicroSD
Экран
57
Камера
47
Производительность
24
Автономность
56