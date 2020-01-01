Лучшие смартфоны Huawei до 20000
Ищете лучшие смартфоны Хуавей стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 13315 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
- Android 10.0, Magic UI 3.1
- 6.63" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 820, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 16 МП
- 4300 мАч
NFC USB Type-C
Экран
72
Камера
67
Производительность
67
Автономность
82
Цена: от 16600 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 298093 балла
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10, Magic UI 3.1
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
- HiSilicon Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 25 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C
Экран
62
Камера
62
Производительность
72
Автономность
74
Цена: от 16399 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 206874 балла
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, EMUI 10
- 6.59" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 810, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
64
Камера
62
Производительность
60
Автономность
73
Цена: от 18389 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 209233 балла
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, EMUI 10
- 6.1" OLED дисплей (1080 x 2240)
- HiSilicon Kirin 970, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики IP67
Экран
65
Камера
72
Производительность
49
Автономность
72
Цена: от 15261 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
AnTuTu: 134884 балла
Общая оценка: 63 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.67" TFT LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 710A, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
67
Камера
64
Производительность
38
Автономность
89
Цена: от 17415 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 208112 баллов
Общая оценка: 63 из 100
- Android 8.1, EMUI 8.2
- 6.95" AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- HiSilicon Kirin 970, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 13 МП
- 4900 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Стерео динамики
Экран
65
Камера
50
Производительность
57
Автономность
89
Цена: от 14739 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
AnTuTu: 136119 баллов
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, Magic UI 3.1
- 6.67" TFT LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 710A, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
67
Камера
59
Производительность
38
Автономность
87
Цена: от 13581 р.
Вышел: 4 месяца назад
AnTuTu: 140254 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, Magic UI 3.1
- 6.3" OLED дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 710F, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C
Экран
73
Камера
60
Производительность
41
Автономность
69
#9
Цена: от 12802 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 136845 баллов
Общая оценка: 61 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.3" OLED дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 710F, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C
Экран
72
Камера
62
Производительность
40
Автономность
69
#10
Цена: от 19373 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 209745 баллов
Общая оценка: 61 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
- HiSilicon Kirin 970, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 25 МП
- 3750 мАч
USB Type-C
Экран
65
Камера
58
Производительность
52
Автономность
75