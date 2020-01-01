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Лучшие смартфоны Huawei до 25000

Ищете лучшие смартфоны Хуавей стоимостью от 18 до 25 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Huawei Honor View 30
Характеристики Huawei Honor View 30
Цена: от 25317 р.
Вышел: 12 месяцев назад
AnTuTu: 345982 балла
Общая оценка: 76 из 100
  • Android 10.0, Magic UI 3
  • 6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 990, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
NFC USB Type-C
Экран
65
Камера
78
Производительность
83
Автономность
81
Подробные характеристики
#2

Huawei Honor 30S
Характеристики Huawei Honor 30S
Цена: от 23564 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, Magic UI 3.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 820, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C
Экран
69
Камера
75
Производительность
67
Автономность
78
Подробные характеристики
#3

Huawei Nova 5T
Характеристики Huawei Nova 5T
Цена: от 25102 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 335981 балл
Общая оценка: 69 из 100
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 3750 мАч
NFC USB Type-C
Экран
65
Камера
65
Производительность
73
Автономность
75
Подробные характеристики
#4

Huawei Honor View 20
Характеристики Huawei Honor View 20
Цена: от 16600 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 298093 балла
Общая оценка: 68 из 100
  • Android 10, Magic UI 3.1
  • 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
  • HiSilicon Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 25 МП
  • 4000 мАч
NFC USB Type-C
Экран
62
Камера
62
Производительность
72
Автономность
74
Подробные характеристики
#5

Huawei Nova 7i
Характеристики Huawei Nova 7i
Цена: от 24486 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 235082 балла
Общая оценка: 68 из 100
  • Android 10.0, EMUI 10
  • 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
  • HiSilicon Kirin 810, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4200 мАч
NFC USB Type-C
Экран
66
Камера
64
Производительность
63
Автономность
81
Подробные характеристики
#6

Huawei Honor 9X Pro
Характеристики Huawei Honor 9X Pro
Цена: от 16399 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 206874 балла
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, EMUI 10
  • 6.59" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 810, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
64
Камера
62
Производительность
60
Автономность
73
Подробные характеристики
#7

Huawei P20 Pro
Характеристики Huawei P20 Pro
Цена: от 18389 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 209233 балла
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, EMUI 10
  • 6.1" OLED дисплей (1080 x 2240)
  • HiSilicon Kirin 970, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 24 МП
  • 4000 мАч
NFC USB Type-C Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики IP67
Экран
65
Камера
72
Производительность
49
Автономность
72
Подробные характеристики
#8

Huawei P Smart 2021
Характеристики Huawei P Smart 2021
Цена: от 15261 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
AnTuTu: 134884 балла
Общая оценка: 63 из 100
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.67" TFT LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 710A, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
67
Камера
64
Производительность
38
Автономность
89
Подробные характеристики
#9

Huawei Honor Note 10
Характеристики Huawei Honor Note 10
Цена: от 17415 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 208112 баллов
Общая оценка: 63 из 100
  • Android 8.1, EMUI 8.2
  • 6.95" AMOLED дисплей (1080 x 2220)
  • HiSilicon Kirin 970, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 13 МП
  • 4900 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Стерео динамики
Экран
65
Камера
50
Производительность
57
Автономность
89
Подробные характеристики
#10

Huawei Honor 10X Lite
Характеристики Huawei Honor 10X Lite
Цена: от 14739 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
AnTuTu: 136119 баллов
Общая оценка: 62 из 100
  • Android 10, Magic UI 3.1
  • 6.67" TFT LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 710A, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
67
Камера
59
Производительность
38
Автономность
87
Подробные характеристики
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