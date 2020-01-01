Лучшие смартфоны Meizu до 10000
Ищете лучшие смартфоны Мейзу стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-8 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
#1
Цена: от 9215 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 103987 баллов
Общая оценка: 51 из 100
- Android 8.1, Flyme UI 7.3
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3600 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
60
Камера
47
Производительность
31
Автономность
73
#2
Цена: от 7882 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 16212 баллов
Общая оценка: 45 из 100
- Android 8.0, "Чистый" Android
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Unisoc SC9832E, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 3000 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
53
Камера
48
Производительность
17
Автономность
56
#3
Цена: от 8395 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 41034 балла
Общая оценка: 43 из 100
- Android 8.0, Flyme UI 7
- 5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek MT6750, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
MicroSD
Экран
51
Камера
45
Производительность
18
Автономность
60
Цена: от 5627 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 56214 баллов
Общая оценка: 43 из 100
- Android 6.0, Flyme 5.2
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6755, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
MicroSD
Экран
53
Камера
37
Производительность
22
Автономность
75
Цена: от 5689 р.
Вышел: больше 4 лет назад
AnTuTu: 44877 баллов
Общая оценка: 42 из 100
- Android 5.1, Flyme UI
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6755, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
MicroSD
Экран
53
Камера
39
Производительность
22
Автономность
70
#6
Цена: от 6447 р.
Вышел: около 4 лет назад
AnTuTu: 50182 балла
Общая оценка: 40 из 100
- Android 6.0, Flyme UI
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6755, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3260 мАч
MicroSD
Экран
52
Камера
37
Производительность
21
Автономность
59
#7
Цена: от 6652 р.
Вышел: почти 4 года назад
AnTuTu: 37844 балла
Общая оценка: 39 из 100
- Android 6.0, Flyme 6.3
- 5.2" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- MediaTek MT6750, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3070 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
46
Камера
38
Производительность
19
Автономность
55
#8
Цена: от 6652 р.
Вышел: почти 4 года назад
AnTuTu: 39033 балла
Общая оценка: 38 из 100
- Android 6.0, Flyme 5.2
- 5.2" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- MediaTek MT6753, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
45
Камера
38
Производительность
19
Автономность
53